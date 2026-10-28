El director de Clayface aclara el futuro del personaje en el DCU... Y no será una secuela - WARNER BROS.

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Clayface ya está en los cines, con Tom Rhys Harries (White Lines) como el monstruoso villano de Gotham. Su director, James Watkins (No hables con extraños), ha aclarado el futuro del personaje en el DCU, dejando entrever que no pasa necesariamente por una secuela de la película.

"Esa es una pregunta para James Gunn. Me gustó que fuera una película independiente y que sirviera para presentar al personaje", respondió Watkins a Variety cuando fue preguntado sobre cómo podría continuar la historia de Clayface, uno de los villanos tradicionalmente asociados al mundo de Batman. "No quería presentarlo para que la gente pensara: 'Vale, ¿y ahora qué?' Mi intención era contar una historia que se sostuviera por sí sola", añadió.

Aunque es lógico que Watkins quisiera contar en Clayface una historia independiente, sus declaraciones resultan cuando menos sorprendentes. Al fin y al cabo, en el cine de superhéroes lo habitual es que las películas estén conectadas entre sí y sienten las bases para futuras entregas, por lo que una historia concebida para funcionar de forma autoconclusiva resulta poco frecuente.

UNA SECUELA DE CLAYFACE ES AÚN POSIBLE

En cualquier caso, como el propio Watkins ha dejado claro, sus palabras no significan que una secuela esté descartada. La decisión dependerá de Gunn, quien tendrá que valorar si merece la pena continuar la historia.

Con todo, la buena acogida que Clayface ha tenido entre el público invita a pensar que una secuela podría ser una opción interesante para el DCU. De hecho, la película presenta Gotham, el escenario en el que se desarrollarán las futuras historias de Batman en el DCU, y plantea la posibilidad de que el monstruoso cambiaformas sea uno de los primeros villanos a los que se enfrente el cruzado de la capa cuando debute en este universo.

Por otro lado, también muestra el submundo criminal de Gotham, donde Szabo ejerce su influencia sobre la policía. Su presencia podría servir de punto de partida para explorar el crimen organizado de la ciudad e introducir en futuras producciones a mafiosos emblemáticos de DC, como Carmine Falcone y Salvatore Maroni, aunque una secuela también podría jugar en su contra y restarle valor a una historia que ya funciona por sí sola.