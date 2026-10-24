El DCU sigue expandiéndose: En marcha una serie de Hiedra Venenosa (Poison Ivy) con la showrunner de El Pingüino - DC COMICS

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado agosto, las últimas informaciones apuntaban a que DC habría descartado algunos de los proyectos previstos para el Capítulo 1: Dioses y monstruos, iniciado con la incorporación de James Gunn y Peter Safran como dirigentes del estudio. Entre las producciones canceladas figuraba una serie centrada en la villana Poison Ivy. Sin embargo, finalmente sí que seguirá adelante.

Según informa Variety, HBO ya tiene en marcha una serie sobre Poison Ivy. Por el momento, se desconocen detalles sobre la trama de la ficción, que contará con la showrunner de El Pingüino, Lauren LeFranc, como productora.

A modo de spin-off, El Pingüino sigue al personaje de Colin Farrell que da nombre a la serie y al que dio vida por primera vez en The Batman, la película dirigida por Matt Reeves. Estrenada en 2024, la ficción contó con una buena acogida por parte tanto del público como de la crítica, alzándose con un Emmy y un Globo de Oro.

En los cómics de DC, Poison Ivy es una villana capaz de controlar las plantas, así como la mente de las personas expulsando feromonas. Aunque nunca ha sido la protagonista de una película o serie, sí que ha aparecido en varias producciones de DC, tanto de animación como en imagen real.

Poison Ivy debutó en la gran pantalla en 1997, interpretada por Uma Thurman en la película Batman y Robin. También ha tenido una notable presencia en la pequeña pantalla, tanto en series en imagen real, como Gotham y Catwoman, como en producciones de animación, pudiendo citar Batman: The Brave and the Bold, Las nuevas aventuras de Batman, La joven Liga de la Justicia o Harley Quinn, entre otras.

¿QUÉ OTRAS SERIES ESTÁN EN MARCHA EN DC?

En cuanto al resto de series que DC tiene en marcha, el CEO de HBO Max, Casey Bloys, aseguraba el mes pasado que la única era The People vs. Gorilla Grodd, que acababa de arrancar su rodaje.

"La gente lee que hay proyectos en desarrollo y da por hecho que son series que han recibido luz verde, cuando simplemente están en desarrollo", explicaba el directivo de HBO a Deadline, incidiendo en que eso significa "probar cosas" y que no todas "llegan a buen puerto".

En el plano cinematográfico, este viernes 23 de octubre verá la luz en cines Clayface, película centrada en el mítico villano de DC. El estudio también tiene pendiente el estreno de la secuela de Superman, Man of Tomorrow, el 9 de julio del año que viene, además de The Batman 2 con el regreso de Robert Pattinson, que recientemente suspendía temporalmente su rodaje.