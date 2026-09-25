Tras su detención, Hannah Einbinder condena la "guerra genocida" y se refiere a Netanyahu como "el carnicero de Gaza"

Archivo - Hannah Einbinder attends the premiere screening of ''Teenage Sex and Death in Camp Miasma'' during the SXSW, at The Barbican Centre in London.,Image: 1108451189, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - PHIL LEWIS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Hannah Einbinder fue detenida junto con otros manifestantes (entre los que se encontraban los también intérpretes Susan Sarandon y Caleb Hearon) este 24 de septiembre en Nueva York por protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que pronunciara un discurso en la Asamblea General de la ONU. Tras quedar en libertad, la estrella de Hacks abordó lo sucedido en sus redes sociales, cargando contra "el carnicero de Gaza" y llamando a poner el foco en una "guerra genocida" que debe parar.

"Si las fotografías en las que aparecemos mis amigos y yo siendo detenidos durante una protesta contra la vergonzosa visita de Netanyahu a Nueva York llaman la atención sobre algo, que sea sobre la devastadora guerra genocida que Israel está librando contra el pueblo de Palestina y la población del sur del Líbano; sobre los ataques de los colonos, las demoliciones de viviendas, los bombardeos contra personas mientras duermen; sobre los crímenes que se cometen CADA DÍA, pero que apenas reciben cobertura mediática internacional", escribió Einbinder en su cuenta de Instagram.

"El Gobierno de EE. UU. tiene el poder de poner fin a toda esta matanza, este saqueo y este robo de tierras, pero, en cambio, opta por recibir con los brazos abiertos al carnicero de Gaza", continúa el texto de la intérprete. "El hecho de que el artífice de todo este derramamiento de sangre ande libremente por nuestras ciudades es una acusación tanto contra los republicanos como contra los demócratas, que permiten y protegen a los artífices del genocidio como Netanyahu", denunció.

‼️ Hannah Einbinder shares a statement via Instagram story ‼️ pic.twitter.com/WpQVZxGuDE — best of hannah einbinder (@einbinderfiles) September 25, 2026

"EL GENOCIDIO ES LA NOTICIA PRINCIPAL"

La actriz pidió además no confundir "el espectáculo con la realidad". "El genocidio es la noticia principal, y ya es hora de que termine", reivindicó. En otra publicación, la ganadora del Emmy animó a sus seguidores a hacer donaciones a la organización sin ánimo de lucro Pal Humanity, en apoyo a la población del norte de Gaza.

Hannah Einbinder encourages people to donate to Pal Humanity via Instagram story.



Like Hannah said, IF you are able to, please support this amazing organization that has helped so many families in Gaza! ❤️ Even just $5 can make a huge difference for a family in need.



Here’s… pic.twitter.com/aG4CTjtEAc — best of hannah einbinder (@einbinderfiles) September 25, 2026

Por su parte, Hearon también hizo referencia a lo ocurrido en su cuenta de Instagram, agradeciendo a la organización Jewish Voice for Peace su "increíble labor de organización" en torno a la manifestación. "Ya estoy fuera de la cárcel, ¡gracias por preguntar!", añadió el intérprete de El diablo viste de Prada 2.