Susan Sarandon y Hannah Einbinder, detenidas en una manifestación contra Netanyahu ante la ONU - CONTACTO

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Hannah Einbinder y Susan Sarandon fueron detenidas este 24 de septiembre en Nueva York por protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien iba a pronunciar un discurso en la Asamblea General de la ONU.

Las fotografías de las actrices siendo detenidas y esposadas por las fuerzas policiales durante las protestas se hicieron virales en redes sociales antes de que Netanyahu comenzara su discurso.

Hasta el momento, se desconoce si Einbinder y Sarandon fueron detenidas o simplemente retenidas por las autoridades neoyorquinas.

Susan Sarandon and Jewish actress Hannah Einbinder were just arrested at pro Palestine protest for chanting arrest Netanyahu in NYC pic.twitter.com/mgTEgu0j79 — LPC (@landpalestine) September 24, 2026

Según The New York Times, Netanyahu comenzó el discurso dirigiéndose a los delegados que habían abandonado la sala cuando comenzó su intervención y preguntándoles: "¿Dónde estabais cuando los tiranos iraníes masacraron y mutilaron a decenas de miles de civiles iraníes desarmados?". Al parecer, tras su exposición, también criticó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y al 'streamer' Hasan Piker.

SARANDON Y EINBINDER, CRÍTICAS CON LA POLÍTICA DE ISRAEL

Llegados a este punto, es necesario recordar que tanto Einbinder como Sarandon siempre se han mostrado muy críticas con la política de Israel y han expresado públicamente su apoyo a Palestina.

"El precio de permanecer callada es mayor, ¿sabes? Hay un coste mucho más alto en no alzar la voz y simplemente tienes que tener claras tus prioridades. No me hago ninguna ilusión de que mi pequeña carrera pueda compararse siquiera con una sola vida humana. Así que, ya sabes, es una obligación y siempre lo haré", expresó Einbinder en su paso por Cannes.

En el caso de Sarandon, el pasado septiembre, en el Festival de Cine de Venecia, dejó claro que también ha visto afectada su carrera por sus opiniones. "Recientemente he perdido algunos proyectos cinematográficos porque todavía hay agencias que están diciendo a la gente que no me contrate", afirmó. "Pero así funciona la estructura de poder. Creo que, entre la gente, especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida", sentenció.