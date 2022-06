¿Ha despedido Warner a Amber Heard de Aquaman 2?

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

En los últimos días han surgido rumores en torno al posible despido de Amber Heard de Aquaman and The Lost Kingdom. Just Jared aseguró que Warner Bros. había decidido sustituirla por otra actriz y grabar reshoots, algo que ahora ha sido desmentido.

Una fuente reveló a Variety que Heard "no ha sido eliminada de la película". Además, un representante de la actriz compartió con el medio un comunicado. "Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos", reza el texto.

Just Jared hizo posteriormente una rectificación. "Fuentes cercanas a la producción de Aquaman nos enviaron una actualización diciendo que Amber no ha sido eliminada por completo de la película. Ella todavía tiene un pequeño papel", dice el medio. Todo apunta a que, pese a las especulaciones, Heard volverá a dar vida a Mera.

La reputación de Heard atraviesa un momento delicado debido a su juicio por difamación. Su exmarido Johnny Depp la demandó por una columna publicada en The Washington Post en 2018 en la que dejaba caer que él la maltrataba. Heard fue condenada a pagar a Depp 15 millones de dólares.

Durante el juicio Heard aseguró que, si bien no la despidieron, su papel en Aquaman and The Lost Kingdom fue recortado. "Tuve que luchar. Luché muy duramente para permanecer en la película. No querían incluirme en la película", aseguró. Después le preguntaron si finalmente pudo participar en la cinta. "Con una versión muy reducida de ese papel, sí", confirmó.

"Me dieron un guion. Y luego me dieron nuevas versiones del guion en las que habían quitado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin hacer spoilers, a dos personajes peleando. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente han quitado mucho", agregó.