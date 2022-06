Amber Heard dice que no puede pagar a Johnny Depp los 10 millones de indemnización

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, ha afirmado que la actriz de 'Aquaman' no puede hacer frente al pago de 10,4 millones de dólares a Johnny Depp tras haber perdido el juicio por el que el actor de 'Piratas del Caribe' le demandó por difamación. Además de mostrar que la intérprete no se puede costear la deuda, la letrada ya ha anunciado que la artista tiene pensado apelar la sentencia.

En declaraciones a Today, Bredehoft confirmó que para Heard será imposible pagar la deuda que el jurado consideró que debía pagar a Johnny Depp tras fallar a favor del protagonista de 'Sweeney Todd', además de dejar bien claro que Heard no piensa dar su brazo a torcer. "Ella tiene excelentes motivos [para apelar]", declaró Bredehoft. Si bien, la abogada no ha dado más detalles sobre cómo planea recurrir la sentencia del jurado, que fue unánime.

"Realmente, lo que sucedió aquí es que es una historia de juicios. Johnny Depp presentó una demanda en el Reino Unido por el mismo caso y la carga de la prueba fue más fácil para él allí", declaró Bredehoft, recordando que el tribunal británico desestimó la demanda del actor al diario The Sun, al que acusó de difamación después de que el rotativo tildase al intérprete de "golpeador de esposas".

Bredehoft considera que el jurado no tuvo en cuenta las afirmaciones de Heard, debido a que el equipo legal de Depp la "demonizó". "Ella fue demonizada aquí [en el estrado]. Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido y causaron confusión en el jurado. No se nos permitió informarles sobre la sentencia del Reino Unido, por lo que el perjuicio está completamente sesgado. No hay daños. Se detuvo el 2 de noviembre de 2020, cuando se emitió la sentencia del tribunal británico", señaló la letrada.

Aunque Heard tiene margen para apelar, el fallo en su contra ha provocado una acalorada discusión en la opinión pública, tanto en el ámbito social, pues ha abierto debate sobre las denuncias falsas en casos de malos tratos o abusos sexuales, además de la posición del movimiento Me Too; como en el ámbito cinematográfico, pues ya han surgido plataformas de fans de ambos actores pidiendo el regreso de uno a una saga o el despido de otro en otra franquicia.