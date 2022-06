Amber Heard rompe su silencio tras la victoria de Johnny Depp: "No culpo al jurado, él es un actor fantástico"

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Tras haber sido condenada a pagar 15 millones de dólares por difamar a Johnny Depp, Amber Heard ha concedido su primera entrevista. La actriz se ha sincerado con NBC News y ha lamentado la reacción de las redes sociales al juicio en una entrevista que se emitirá completa este viernes 17 de junio.

"No me importa lo que la gente piense de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No asumo que una persona cualquiera deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal", aseguró en un adelanto publicado por NBC News.

"Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si crees que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decirme que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo", reivindicó en su charla con Savannah Guthrie.

Además, Heard también valoró la decisión del jurado. "No les culpo. En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente cree que le conoce. Es un actor fantástico", afirmó.

En las redes sociales, particularmente en TikTok, la gente apoyó de manera abrumadora a Depp durante el juicio. El 3 de junio el hashtag #justiceforjohnnydepp tenía casi 20.000 millones de visitas en TikTok, mientras que #amberheardisguilty tenía 900 millones de visitas en las redes sociales en ese momento.

Aunque al jurado se le indicó que no consultara las redes sociales, el equipo legal de Heard asegura que, aún así, la reacción en Internet afectó al veredicto. "Van a casa todos los días, tienen familia que consulta las redes sociales. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, es horrible", declaró Elaine Charlson Bredehoft, abogada de Heard, en Today.