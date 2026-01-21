Primer teaser tráiler del remake de He-Man y los Másters del Universo, sin el Skeletor de Jared Leto

Del remake de He-Man y los Másters del Universo - MGM/AMAZON

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Tras años de rumores, noticias y cambio de manos, Másters del Universo, la nueva adaptación de la mítica franquicia basada en la línea de juguetes de Mattel de los años 80, presenta al fin su primer teaser tráiler. La película, dirigida por Travis Knight (Bumblebee, Kubo y las dos cuerdas mágicas) llegará a los cines el 5 de junio.

El primer adelanto, el aperitivo del tráiler completo que se estrenará en las próximas horas, tira de nostalgia ochentera arrancando con una televisión de tubo en la que se ven imágenes de aquella década... incluyendo un breve vistazo a la cabecera de la mítica serie de animación de aquella década realizada por Mattel y Filmation.

Después, llega una imagen de la legendaria Espada del Poder de Grayskull, aquella que convierte al príncipe Adam en He-Man, el hombre más poderoso del universo y el que parece que es su primer contacto con su protagonista, encarnado en esta ocasión por Nicholas Galitzine.

Poco después, los fans consiguen lo que estaban esperando: unas fugaces imágenes de batallas intergalácticas en lo que puede ser Eternia y el primer vistazo a las nuevas versiones en imagen real de He-Man, Man-At-Arms, Teela, Roboto y Battle Cat.

"Con tan solo 10 años, el Príncipe Adam se estrelló en la Tierra en su nave espacial y fue separado de su mágica Espada de Poder, el único vínculo con su hogar en Eternia. Después de localizarla casi dos décadas después, el Príncipe Adam regresa a través del espacio para defender su planeta natal contra las fuerzas malignas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el Príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y transformarse en He-Man: ¡el hombre más poderoso del Universo!", reza la sinopsis oficial de este filme que reescribirá el origen del personaje.

Junto a Galitzine, Completan el reparto del filme Jared Leto como el malvado Skeletor, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Fisto, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms, Alison Brie como Evil-Lyn, Sam C. Wilson como Trap Jaw, Hafthor Júlíus Bjrnsson como Goat Man, Kojo Attah como Tri-Klops, Morena Baccarin como la Hechicera, Sasheer Zamata como Suzie, Jon Xue Zhang como Ram-Man, Christian Vunipola como Hussein, James Wilkinson como Mekaneck, Kristen Wiig como la voz de Roboto, James Purefoy como el rey Randor y Charlotte Riley como la reina Marlena, entre otros.

Basada en las figuritas de acción que se hicieron extremadamente populares durante la década de los 80, la saga Másters del Universo, que cuenta con varias series y largometrajes de animación, ya tuvo su película en imagen real en 1987. Una mejorable adaptación pero convertida en pieza de culto para muchos fans en la que el nominado al Oscar Frank Langella interpretó a Skeletor y que contó con el imponente Dolph Lundgren como el héroe He-Man.