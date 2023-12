Denzel Washington sustituye a Jonathan Majors como Kang de Marvel... en un brutal fan-art

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Tras ser acusado de violencia doméstica, agresión y acoso, el destino de Jonathan Majors en Marvel parece cada vez más incierto. Es por lo que ya hay quien ya ha imaginado quién sería su sustituto ideal como Kang, el Conquistador. Y es ni más ni menos que Denzel Washington el actor que toma su lugar como el gran villano y tirano temporal del Universo Cinematográfico Marvel.

La última vez que los fans vieron a Majors en el UCM de Marvel fue encarnando a la variante de Kang conocida como Victor Timely en la temporada 2 de Loki. Sin embargo, parece poco probable que la Casa de las Ideas mantenga al actor para interpretar de nuevo al villano en Vengadores: The Kang Dinasty,

Los constantes rumores sobre el hecho de que el estudio liderado por Kevin Feige ha decidido reemplazar a Majors hacen que se dispare la imaginación... Y uno de los nombres que más ilusionan al fandom es el del mismísimo Denzel Washington. Un anhelo que ha inspirado al ilustrador 21xfour a imaginar cómo se vería el oscarizado actor si fuese él quien pusiera rostro en la gran pantalla a Kang el Conquistador.

La imagen, compartida a través de la cuenta en Instagram del artista, muestra al protagonista de la saga The Equalizer con el rostro al descubierto, luciendo una cuidada perilla y revestido por la avanzada armadura temporal de Kang. Pero su porte resulta aún más amenazador que el de Majors y su mirada, todavía más fría y penetrante que la de este. Aunque por ahora, habrá que esperar para saber si Washington acabará o no, irrumpiendo tarde o temprano en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En cualquier caso, lo único seguro es que el estreno de Vengadores: The Kang Dinasty, permanece fijado para el 1 de mayo de 2026, independientemente de que Majors esté o no involucrado en la película. Y puesto que Loki despachó de un plumazo a Víctor Timely al final de su temporada 2, a Marvel no le resultaría nada complicado continuar con Kang en el UCM con cualquier otro actor, presentándolo como una variante surgida de otro universo.