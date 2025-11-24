Noah Centineo negocia su fichaje para protagonizar junto a Sydney Sweeney la película en imagen real de Gundam

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La icónica serie japonesa Gundam, que debutó en televisión en 1979, tendrá su propia adaptación cinematográfica en imagen real de la mano de Legendary. Tras darse a conocer que Sydney Sweeney estaba cerca de cerrar un acuerdo para protagonizar la película, ahora es Noah Centineo quien se encuentra negociando su incorporación al proyecto.

Fuentes cercanas a la producción han revelado a Nexus Point News que Noah Centineo, quien interpretará a Ken Masters en el remake de Street Fighter, está negociando su fichaje tras la salida de Drew Starkey (Outer Banks) de la película de Gundam.

La información también señala que la cinta adaptará Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team, una historia ambientada durante la Guerra de Un Año. Este conflicto supuso la culminación de años de hostilidad subyacente entre el Principado de Zeon y la Federación de la Tierra. Ambas potencias habían mantenido relaciones marcadas por las tensiones desde que, en U.C. 0058, Side 3 se había declarado independiente como República de Zeon, bajo el mandato de Zeon Zum Deikun.

Creada por Yoshiyuki Tomino, la serie original de Gundam está ambientada en un futuro lejano, en lo que se conoce como el Universal Century, donde las colonias humanas en el espacio luchan por su independencia de la Tierra. Las batallas se libran principalmente a través de gigantescos robots llamados Mobile Suits. Esta franquicia cuenta en su haber con innumerables series y películas de anime, mangas y videojuegos.

La cinta de Gundam, que está siendo desarrollada por Legendary y Bandai Namco Filmworks, cuenta con Jim Mickle, creador de la serie de Netflix Sweet Tooth, como director y guionista. Además, Mickle ejercerá como productor del proyecto junto a Linda Moran a través de su compañía, Nightshade.