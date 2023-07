Así son los sables láser de Rebel Moon, el Star Wars de Zack Snyder

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Zack Snyder continúa ultimando los detalles para su próximo gran estreno en Netflix. El nuevo proyecto del cineasta es Rebel Moon, una epopeya espacial que está siendo muy comparada con Star Wars, franquicia en la que se inspira abiertamente. Ahora, la compañía ha revelado una nueva imagen que precisamente alimenta esa comparativa.

En una entrevista para Empire Magazine, el director ha confesado que Rebel Moon nace de un guion que escribió para una película de la aclamada saga galáctica que le rechazaron. "Mi idea original era una película de Star Wars", señala. "La venta [de Lucasfilm a Disney] acababa de ocurrir. Se abrió esa ventana donde, ya sabes, ¿quién sabe qué es posible?", indica Snyder.

Por ello, Rebel Moon se asemeja en gran medida a la franquicia creada por George Lucas. Tanto es así que en una nueva imagen se han mostrado unas espadas láser. La actriz Bae Doona, que da vida al personaje Nemesis, es quien blande dos espadas de color rojizo, al más puro estilo Sith.

