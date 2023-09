El Joker de Alice in Borderland confirma la temporada 3 en Netflix

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Los seguidores de Alice in Borderland respiran ya tranquilos después de, tras meses de cierta incertidumbre, Netflix haya confirmado la renovación de la serie basada en la novela gráfica 'Imawa no Kuni no Alice' de Haro Aso, para una tercera temporada.

Netflix había dejado caer por sorpresa un teaser de una tercera temporada, lo que llevó a la especulación en línea de que más episodios del thriller de acción y ciencia ficción , estaban oficialmente en marcha.

La última temporada terminó con un cliffhanger en el que aparecía la carta del Joker, lo que dio pie a muchas especulaciones de los fans sobre la tercera temporada. Y es precisamente esa carta la protagonista del teaser de la tercera temporada. "Sin reyes, pero con el Joker preparado. 'Alice in Borderland' está de vuelta para una tercera temporada con un nuevo 'juego'", afirma el escueto mensaje de Netflix que acompaña al teaser.

Sin reyes, pero con el Joker preparado. 'Alice in Borderland' está de vuelta para una tercera temporada con un nuevo "juego". pic.twitter.com/bxn67CX02q — Netflix España (@NetflixES) September 28, 2023

En la conferencia de la industria del entretenimiento y los medios APOS en Bali, Indonesia, la vicepresidenta de contenidos de Netflix en Asia Pacífico, Minyoung Kim, hizo oficial la noticia anunciando la renovación.

Tras el estreno de su segunda temporada en diciembre de 2022, Alice in Borderland se convirtió en el título más visto de Netflix producido en Japón, por encima incluso de los muy populares títulos de anime. La serie se disparó hasta el Top 10 en más de 90 países, consiguiendo el número 1 en 17 de ellos, y registró 200 millones de horas de visionado en todo el mundo.

Con Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya retomando sus papeles de Arisu y Usagi en la tercera temporada, Netflix permite que los fans pueden esperar ser testigos de la evolución de sus personajes en el siempre peligroso paisaje de Borderland. El director Shinsuke Sato también seguirá al frente de la serie marcada por su intensidad y por su estética tan característica.

Alice in Borderland sigue los pasos de Arisu, un joven desempleado, apático y obsesionado con los videojuegos, se encuentra de repente con sus amigos en una versión de Tokio misteriosamente desierta. Pronto descubren que en ese mundo deben competir en juegos muy peligrosos si quieren sobrevivir. Arisu conoce a Usagi, una joven que afronta los juegos en solitario. Juntos, tratan de resolver los numerosos misterios que los rodean mientras arriesgan sus vidas y se plantean la propia noción de lo que significa vivir.

La segunda temporada presentó a otros miembros del reparto, como Tomohisa Yamashita en el papel del 'Rey de Tréboles' Kyuma, Yuri Tsunematsu como Heiya, Hayato Isomura como Banda, Kai Inowaki como Matsushita, Katsuya Maiguma como Yaba y Honami Sato como Kotoko.