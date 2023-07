Zack Snyder explica por qué Disney rechazó Rebel Moon como parte de Star Wars

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Zack Snyder estrenará el próximo 22 de diciembre en Netflix, Rebel Moon, una epopeya de ciencia ficción que fue concebida como parte del universo Star Wars. Y mientras se acerca la fecha de estreno, el cineasta ha dado a conocer los motivos por los que Disney descartó esta película que pudo formar parte de la franquicia de Lucasfilm.

Rebel Moon es uno de los proyectos más esperados por los fans de Snyder. No es ningún secreto que, inicialmente, esta épica película fue concebida por el realizador como un spin-off de la saga Star Wars con una trama que iba a situarse poco después de lo acontecido en el Episodio III: La venganza de los Sith.

Sin embargo, tras la adquisición de Lucasfilm, Disney rechazó la idea que finalmente ha encontrado en Netflix su nuevo hogar. Ahora, en una reciente entrevista con Empire, Snyder, que ya aseguró a principios del mes de junio que Rebel Moon tendría dos versiones, una para todos los públicos y otra de corte más adulto, ha revelado la razón por la que Disney no quiso que su proyecto formase parte de Star Wars.

"La venta [de Lucasfilm a Disney] acababa de producirse. Había una ventana en la que, ya sabes, ¿quién sabe lo que era posible? Pensé: 'No quiero ninguno de vuestros personajes. No quiero hacer nada con ningún personaje conocido, únicamente hacer esto al margen'. Y en aquel momento dije: '¡Debería tener calificación R!' Eso era casi imposible. Siendo sincero, sabía que era demasiado pedir. Pero cuanto más me adentraba, más me daba cuenta de que probablemente nunca sería lo que quería", sentenció el cineasta.

Snyder, señaló que a Disney no le gustó en absoluto la idea de que su spin-off de Star Wars no estuviese ligado a otros proyectos de la saga. Ni tampoco que la película contase con una calificación R, la cual se otorga cuando el metraje incluye elevadas dosis de violencia y acción, lenguaje fuerte o explícito y desnudos totales o parciales.

Teniendo esto presente, es lógico asumir que, tal vez, el realizador sobrepasara la barrera de las concesiones que Disney estaba dispuesta a permitir. Afortunadamente, para Snyder que ya dirigió en 2021, el Ejército de los muertos para Netflix, la plataforma le dio libertad creativa y no tuvo que renunciar a cómo concibió Rebel Moon, que cuenta con Sofia Boutella y Djimon Honsou como protagonistas de esta prometedora aventura espacial.

"Cuando una colonia pacífica en el borde de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius, envían a una joven con un pasado misterioso llamada Kora a buscar guerreros de los planetas vecinos para ayudarlos a tomar partido", reza la sinopsis oficial de la cienta en cuyo reparto también se encuentran Bae Doona, Jena Malone, Ray Fisher, Stuart Martin, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Staz Nair, E. Duffy, Sky Yang, Charlotte Maggi y Cary Elwes, entre otros.