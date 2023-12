Dejar el mundo atrás, Oppenheimer o AIR, entre las mejores películas de 2023 para Barack Obama

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Se acerca el final del año y con él surgen numerosas listas de las mejores series y películas del año. Entre las personalidades que suelen compartir su ranking está Barack Obama, que ha revelado a través de las redes sociales sus títulos favoritos del 2023.

El expresidente de Estados Unidos compartió su lista en Twitter haciendo mención a la huelga de guionistas y actores de Hollywood. "A principios de este año, guionistas y actores se declararon en huelga para abogar por mejores condiciones y protecciones laborales. Esto condujo a cambios importantes que transformarán la industria para mejor", apuntó.

Obama comenzó mencionando tres títulos de Higher Ground, su propia productora: Dejar el mundo atrás de Sam Esmail, Rustin de George C. Wolfe y American Symphony de Matthew Heineman.

Earlier this year, writers and actors went on strike to advocate for better working conditions and protections. It led to important changes that will transform the industry for the better.



Here are some films that reflect their hard work over the last year — including some like… pic.twitter.com/TMH9LeQgsT — Barack Obama (@BarackObama) December 27, 2023

Además, su lista incluye otros títulos estadounidenses como Los que se quedan, Oppenheimer, American Fiction, AIR y Mil uno. El cine independiente también se ha colado en la clasificación con Vidas pasadas, así como cuatro producciones internacionales: la japonesa Monstruo, la francesa Anatomía de una caída, la canadiense BlackBerry y la británica Polite Society.

"¿Qué películas me perdí?", reza la publicación de Obama, a lo que muchos usuarios han respondido mencionando otros largometrajes destacados del año como Barbie, Sound of Freedom, Pobres criaturas, Maestro o Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego.

Además, el exmandatario también compartió a través de Twitter su lista de libros favoritos de 2023. El ranking incluye obras como MANIAC de Benjamin Labatut, How to Say Babylon de Safiya Sinclair, Some People Need Killing de Patricia Evangelista, This Other Eden de Paul Harding y The Heaven & Earth Grocery Store de James McBride.