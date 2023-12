Sam Esmail explica el controvertido final de Dejar el mundo atrás

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Sam Esmail dirige Dejar el mundo atrás, película de Netflix basada en la novela homónima de Rumaan Alam. El ambiguo final de la cinta ha dividido a los espectadores, pero, en una entrevista, el realizador ha explicado en detalle el significado detrás de este desenlace.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El largometraje sigue a Amanda y Clay Sandford, interpretados por Julia Roberts y Ethan Hawke, quienes llevan a sus hijos Rose (Farrah Mackenzie) y Archie (Charlie Evans) a una escapada de fin de semana a Long Island. Mientras están allí, los propietarios de su lujosa casa de alquiler, GH Scott (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha'la Herrold), regresan, asegurando que hay un apagón en la ciudad. Las familias, entre las cuales aumenta la desconfianza y la paranoia, tienen que convivir mientras la sociedad aparentemente se desmorona.

En los momentos finales, se ve Nueva York envuelta en llamas, aunque no queda claro cuál es exactamente la causa y qué sucederá después. La historia termina con la joven Rose viendo Friends sola en el búnker del sótano de un vecino, mientras que en el libro de Alam concluye con Rose reuniendo suministros del búnker antes de, presumiblemente, regresar con su familia.

"Sabíamos que el final iba a polarizar, pero no queríamos andarnos con rodeos", declaró Esmail a The Hollywood Reporter. "Pienso en una película de desastres tradicional, un género del que soy un gran admirador, así que no hay comentarios sobre las películas de desastres, pero la expectativa está en el final de estas películas, los personajes superan el desastre y el mundo vuelve a una apariencia sensata de normalidad. Sabía que no iba a hacer eso", aclaró.

Sin embargo, la esperanza de Esmail era que el final generara opiniones divididas que dieran pie a un debate. "Como cinéfilo, me emociona cuando salgo de una película con ganas de pasar horas hablando de ella", apuntó.

"Cuando terminas una película con una especie de respuesta fácil, donde los héroes superan algo, esas tienden a ser películas que van y vienen. Así que sabíamos que queríamos hacer esta película de manera provocativa y asumimos el riesgo de que divida a la gente, y esperemos que en el buen sentido, porque eso provoca debate", esgrimió.