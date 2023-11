Christopher Nolan anima a comprar Oppenheimer en Blu-Ray para que "no pueda robarla los malvados servicios de streaming"

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan tiene fijado su estreno en streaming para finales del mes de noviembre. No obstante, su director ha aconsejado a los fans comprar la versión en Blu-Ray, disponible a partir del próximo 21 de noviembre, ensalzando sus ventajas frente al servicio de plataformas y tildando a estos servicios de "malvados".

"Soy conocido por mi amor al cine y he dedicado toda mi vida a ello", alegó Nolan en un visionado de la cinta protagonizada por Cillian Murphy en Los Angeles, añadiendo que su distribución en los hogares es igual de importante y que él mismo se considera un "coleccionista". El cineasta habló en favor del Blu-Ray como "una versión que puedas comprar y tener en casa y poner en una estantería para que ningún malvado servicio de streaming pueda venir a robártela".

Nolan explica que una de las cosas de las que más disfrutaba era de los extras en los DVD en los que se revelaban los secretos del rodaje. El director bromeó diciendo que el material adicional de Oppenheimer "no revelará sus secretos", pero apuntó a que daría sentido al viaje que había supuesto la película. Por otro lado, el director pone de relieve el trabajo de adaptación de la fotografía y el color detrás de la versión para su venta en formato físico.

