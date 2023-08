DC promociona por error la película cancelada de Batgirl

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Antes de que James Gunn y Peter Safran fuesen nombrados copresidentes de DC Films, HBO Max iba a estrenar una película de Batgirl que finalmente no llegó a ver la luz a pesar de que ya se habían invertido 90 millones de dólares. Casi un año después de su cancelación, una nueva imagen revela el logotipo que iba a tener la cinta que contaba con Leslie Grace en el papel de la heroína de Gotham.

A pesar de la avalancha de críticas que disparó la cancelación de Batgirl tanto Gunn como Safran aseguraron que se había tomado la decisión correcta. Es más, en agosto de 2022, los directores de la película, Adil El Arbi y Billal Fallah, intentaron rescatar el metraje del filme. Sin embargo, para su sorpresa, Warner Bros. Discovery no solo les restringió el acceso, sino que ya lo habían "borrado todo" de los servidores y ni siquera llegaron a conservar las escenas que rodaron con Michael Keaton como Batman antes de su aparición estelar en The Flash.

Sin embargo, de manera accidentada y a raíz del próximo estreno en cines de la nueva película del Universo DC, Blue Beetle (Escarabajo Azul), que llegará a los cines el próximo 18 de agosto, han salido a la luz nuevas imágenes de Batgirl. Y como cabría esperar, esta filtración se debe una vez más a la poderosa industria del merchandising.

A través de Twitter -rebautizada ahora por Elon Musk como X- un usuario ha publicado una imagen del material promocional de Blue Beetle en las que, si se presta atención, puede leerse el siguiente mensaje "Echa un vistazo a todas las películas de DC Cómics que están por llegar". Y entre todos los logotipos que aparecen, como el de Black Adam, The Batman, Aquaman 2 o The Flash, se encuentra también el que concibieron para el filme de Batgirl.

Marketing is kicking up. We love to see it



…stay tuned for the big surprise 👀#BlueBeetle#BlueBeetleBattalion pic.twitter.com/0QI5NZPXHj