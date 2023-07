"Ya no somos un pajarito azul, somos los X-Men", Twitter ironiza tras el cambio de nombre de Elon Musk

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Elon Musk ha eliminado para siempre el inconfundible logo de Twitter, el pájaro azul, para sustituirlo por una simple X. "Pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pajaritos", ha explicado el magnate en un tuit. Una decisión que ha pillado con sorpresa a los usuarios, que han tirado de ironía ante el 'rebranding' de la red social.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

"Ya no somos un pajarito azul, somos los X-Men", ironiza el usuario @mothrfdragns sobre el nuevo nombre de los internautas de la red social, haciendo referencia al icónico grupo de superhéroes de Marvel.

Ya no somos un pajarito azul , ya somos los X-Men #TwitterX pic.twitter.com/qgxEbKrpMs — Levi Ackerman (@mothrfdragns) July 24, 2023

Muchos no han hecho demasiado caso al cambio de nombre que ha impulsado el empresario y no cambiaran su forma de referirse a la red social. "Y tú, ¿cómo te llamas ahora? X. Te seguiré llamando Twitter", puede leerse en una imagen compartida por el productor de televisión @CristianPhoyu en la que utiliza la plantilla del conocido meme de Homer en el capítulo de Los Simpson en el que se convierte en misionero.

La pelea entre Barbie y Oppenheimer, que los amantes del cine en la red social han convertido en viral con el hashtag #Barbenheimmer, también ha sido protagonista en el cambio de nombre. Un usuario ha compartido una imagen identificando a la muñeca interpretada por Margot Robbie como Twitter y al físico de Cillian Murphy como X. "¿Qué lado escoges, Twitter o X?, ironiza @s1eezisdead.

La mítica serie de televisión Friends tampoco se ha librado de los memes. Ross ha sido el protagonista de otro 'rebranding' con una broma que ha compartido una cuenta fan de la 'sitcom' centrada en el personaje de Chandler.

Twitter Twitter X pic.twitter.com/xYtqS3qnSR — Chandler Bing Parody (@ChandlerBing_12) July 23, 2023

"Anuncio importante. El estimado propietario de esta cuenta no escribirá ya tuits nunca más, sino 'X-FILES'", ha bromeado @Monte_Bresto, haciendo referencia al nombre original en inglés de la serie de ciencia ficción Expediente X junto a una fotografía de la Dana Scully de Gillian Anderson y el Fox Mulder de David Duchovny.