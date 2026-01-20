Archivo - James Cameron abronca a unos estudiantes de cine ante una preocupante tendencia - LISA OCONNOR/ AFF-USA.COM / MEGA / THE MEGA AGENCY

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Existen numerosas anécdotas sobre el carácter exigente y en ocasiones excesivamente temperamental de James Cameron en el set de rodaje. Pero, pese a haber provocado el enfado de muchos actores en el pasado, el cineasta no ha dudado en reivindicar su importancia, llegando a sacar su mal genio en su defensa.

Según recoge SlashFilm, el director de títulos como Titanic o Avatar escuchó recientemente a un grupo de estudiantes de cine de Nueva Zelanda presentar sus proyectos audiovisuales y hubo algo que le preocupó lo suficiente como para llamarles la atención al respecto. Y es que ninguno había hablado del reparto.

"Pensaban: 'Jim Cameron está enfadado con nosotros'", expuso el realizador, asegurando que, efectivamente "lo estaba". "Me preocupa que haya una generación que piense que se puede hacer una película sin actores", señaló.

A pesar de los resultados de la huelga de actores de Hollywood de 2023, que entre otras cosas lograba una mayor protección frente a la IA, la preocupación de que la tecnología acabe reemplazando al equipo humano sigue estando muy presente en la industria. Aunque Cameron se ha mostrado repetidamente a favor de usar la Inteligencia Artificial en ciertos aspectos de la producción cinematográfica, el director ha dejado bien claro también que esta no debe sustituir a las personas en ningún caso.

"De alguna manera se nos ha relacionado con el tema de la IA sustituyendo a los actores", expuso el realizador en declaraciones a The Hollywood Reporter, consciente de que la saga de Avatar puede dar esa impresión, pero resaltando que "cualquiera que haya visto nuestro proceso se sorprende por lo centrado que está en la interpretación".

"No quiero que un ordenador haga lo que me enorgullece poder hacer con los actores. No quiero sustituir a los actores, me encanta trabajar con ellos", aseguraba el cineasta hace unos meses, en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning.