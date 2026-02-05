Donald Trump da marcha atrás y dice ahora que "no debería involucrarse" en la lucha entre Netflix y Paramount por Warner

Donald Trump se retracta y dice ahora que "no debería involucrarse" en la lucha entre Netflix y Paramount por Warner - CONTACTO

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

El pasado mes de diciembre, Donald Trump hizo unas declaraciones sobre la lucha de Netflix y Paramount Skydance por la adquisición de Warner Bros. Discovery, señalando que él mismo participaría en la toma de decisiones. Ahora, el presidente de Estados Unidos se ha retractado de sus palabras, opinando que no debería involucrarse.

"No he estado involucrado", expresó Trump en una entrevista con el presentador de NBC Nightly News, Tom Llamas. "Debo decir que supongo que se me considera un presidente muy fuerte. Me han llamado ambas partes. Son las dos partes, pero he decidido que no debo involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará de ello", indicó.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por cada parte, el inquilino de la Casa Blanca hizo notar que "existe la teoría de que una de las empresas es demasiado grande y no se le debería permitir hacerlo, y la otra empresa dice otra cosa". "Se están peleando a muerte, y habrá un ganador", aseguró.

La nueva declaración de intenciones del presidente contrasta con lo que dijera hace apenas unos meses, cuando se le preguntó directamente si "se debería permitir" a Netflix comprar Warner. "Bueno, esa es la cuestión. Tienen una cuota de mercado muy grande, y cuando tengan Warner Bros., esa cuota aumentará mucho. Así que no lo sé. Eso lo tendrán que decidir algunos economistas", expuso entonces, añadiendo que él "también participaría en esa decisión".

Desde que el pasado mes de diciembre Netflix diera a conocer el acuerdo al que había llegado para la adquisición de Warner Bros. Discovery., Paramount Skydance (cuyo CEO, David Ellison, es un destacado partidario de Trump) ha presentado numerosas ofertas para hacerse con el legendario estudio de Hollywood. No obstante, Warner ha rechazado todas y cada una de ellas, remarcando la superioridad de lo acordado con Netflix.

Después de que la empresa de Ellison presentara una demanda para obligar a Warner a proporcionar más información sobre la elección de su competidor, Netflix modificó su oferta, convirtiéndola en una transacción en efectivo.