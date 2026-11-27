David Fincher, Quentin Tarantino y Brad Pitt en la premiere internacional de Las nuevas desventuras de Cliff Booth - BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

David Fincher ha sembrado la indignación en redes sociales después de explicar el uso que hizo de la inteligencia artificial durante la posproducción de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. El cineasta ha admitido que algunas tomas "no han salido del todo bien" y que espera corregirlas de cara al estreno en streaming de la película el 23 de diciembre, a pesar de que ya ha aterrizado en cines.

En su paso por el pódcast Big Picture el pasado miércoles día 25, coincidiendo con el estreno en salas del filme, Fincher explicó que utilizó la IA para sincronizar las mejores tomas de lectura de diálogos con las mejores tomas de los actores en pantalla; es decir, que ajustó los movimientos de sus labios con IA para que coincidieran ante la cámara.

El director de El club de la lucha o La red social afirmó que se limitó a mejorar el trabajo de "seres humanos reales", recordando que los actores dedicaron entre cuatro y cinco días a volver a grabar algunas de sus frases. Sin embargo, el ADR (Sustitución Automatizada de Diálogos, por sus siglas en inglés) solo se utilizó en el 5% de la película, mientras que el resto fue "todo IA".

"Podíamos usar la IA para volver a sincronizar los labios. Fue liberador", aseguraba Fincher. "Simplemente nos concedimos esa libertad para decir: '¿Qué queda mejor para la vista? ¿Y qué queda mejor para el oído?', y no preocuparnos una mierda por cómo vamos a conseguirlo, porque ya encontraremos la manera. Y lo hicimos, en la mayoría de los casos. Creo que hay un par de tomas que no han salido del todo bien, pero ya casi lo tienen. Para cuando se estrene en streaming", admitía.

"Seguirá basándose en personas reales: en cómo se mueven los seres humanos, cómo se desplazan por un set y cómo, por ejemplo, se suben los pantalones antes de sentarse o se quitan el abrigo. Todo eso estará ahí", sostenía. Al ser preguntando si le atrae trabajar de esta manera, Fincher aseguró que "por supuesto".

David Fincher "I won't miss focus in AI"



This is a very bleak take on the future of filmmaking.



via @TheBigPic pic.twitter.com/pRdBAlQghF — patrick. (@imPatrickT) November 25, 2026

LA INDIGNACIÓN DE LOS FANS DE FINCHER

Sean Fennessey, presentador del pódcast en el que Fincher hizo estas declaraciones, comenzaba el episodio aclarando que la entrevista tuvo lugar antes de que en redes sociales comenzaran a proliferar acusaciones al cineasta por el uso de IA generativa en la película, y es por ello que no insistió haciéndole más preguntas al respecto.

Cuando Las nuevas desventuras de Cliff Booth comenzó a proyectarse en preestrenos, un usuario escribía en X: "Lo que podría haber sido una secuela realmente genial se ve empañada por uno de los usos de la IA más evidentes y atroces que he visto nunca en una película. Me sorprende que no se mencione en todas las reseñas".

I walked out of Cliff Booth completely gutted.



What could have been a really great sequel is overshadowed by some of the most blatant and egregious AI use I’ve ever seen in a studio film.



Shocked it’s not in everyone’s reviews - More thoughts with receipts when it’s streaming. https://t.co/uofIO7oUEs — patrick. (@imPatrickT) November 19, 2026

"Esto es jodidamente desolador", expresaba en X Matt Neglia, del medio Next Best Picture, a propósito de las declaraciones de Fincher.

This is so fucking bleak y'all https://t.co/PxFzRKJCZR — Matt Neglia (@NextBestPicture) November 25, 2026

"No veremos esta basura entonces", comentaba un internauta. Algo que han secundado muchos otros usuarios, como uno que escribía con ironía: "Genial, pues ahora seguro que no la voy a ver. Gracias, Fincher".

We will not be watching that bullshit then https://t.co/K5gwv4WWYZ — 𝐊𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 (@kabrieltwt) November 25, 2026