David Fincher tacha a DC de "disfuncional", ensalza la valentía de James Gunn y explica por qué rechazó dirigir la serie - CONTACTO

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher, aterrizará este 27 de noviembre en salas IMAX antes de su estreno en Netflix el 23 de diciembre. Ahora, el director de Seven y La red social ha explicado su rechazo a dirigir grandes franquicias como la de DC, a la que ha tachado de "disfuncional", y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, de Amazon Prime Video, que considera "una extensión de intereses corporativos".

"Me ofrecieron… ¿cómo se llama eso de El Señor de los Anillos en Amazon?", preguntó Fincher a su paso por Happy, Sad, Confused. "Oh, Los Anillos de Poder", le respondió el presentador Josh Horowitz. "Me ofrecieron eso… ser el showrunner", añadió el cineasta.

"Esto fue antes de que acabara en manos de Amazon, ¿verdad? Y mi respuesta fue: 'Ni hablar'. Eso no es más que una extensión de los intereses corporativos", afirmó Fincher. Por otra parte, también sostuvo que no envidiaba a James Gunn ni su posición como codirector ejecutivo de DC Studios, cargo que, según anunció recientemente, está a punto de abandonar.

"Quiero decir, miro a James Gunn y pienso: 'Tiene mucho más valor que yo'. Jamás asumiría la responsabilidad de ponerme al frente de DC y todos sus problemas. La disfunción forma parte de su propio ADN", sentenció.

PRESERVAR LA VOZ PROPIA DE LOS CINEASTAS ES CADA VEZ MÁS DIFÍCIL

"Creo que la industria atraviesa actualmente un terrible retroceso. Con Paramount, Warner Bros. y demás, cada vez resulta más difícil preservar la voz propia de los cineastas", expuso Fincher.

Asimismo, reveló que, antes de que Disney comprara Lucasfilm, mantuvo una larga conversación con Kathleen Kennedy sobre la posibilidad de sacar la compañía a bolsa. "Me interesaba mucho la idea de Star Wars y lo que le dije fue: '¿Por qué no nos vamos a Wall Street?'", recordó.