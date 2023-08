Dave Filoni confirma quién es el "mejor Jedi de todos los tiempos" de Star Wars y los fans estallan

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Dave Filoni, creador de algunas de las series más aclamadas de Star Wars y actual director creativo de Lucasfilm, ha puesto fin al debate sobre quién es el mejor Jedi de la historia. El "heredero" de George Lucas ha descartado a personajes tan poderosos como el Maestro Yoda, Qui-Gon Jinn u Obi-Wan Kenobi.

Lucasfilm está cerca de estrenar su próxima serie, Ahsoka, que llegará a Disney+ el 23 de agosto. Por ello, la compañía ha lanzado un vídeo llamado Journey to Ahsoka en el que se repasa el camino que tanto la actriz Rosario Dawson como Filoni y el resto de creativos han llevado a cabo a lo largo de años y décadas hasta llegar a este punto.

En un momento dado de la pieza, Filoni explica de dónde viene la guerrera. "Estamos contando la historia de este personaje que ha sido entrenada por el mejor Jedi de todos los tiempos, Anakin Skywalker", comenta el cineasta. Unas palabras que han llamado mucho la atención.

Para Filoni, no hay duda de que Anakin es el mejor Jedi de la historia, algo que suena coherente con toda la mitología creada por Lucas, especialmente en las precuelas. En ellas se desvela que existe una profecía sobre un Jedi, el Elegido, que llevaría el equilibrio a la Fuerza. En última instancia, y pese a haber caído en el Lado Oscuro, Anakin -ya convertido en Darth Vader- se redime y mata al Emperador Palpatine, evidenciando que siempre fue el Elegido.

Además, como se desvela también en las precuelas, su nivel de midiclorianos es mayor que el de cualquier otro Jedi de la Orden, incluido el Maestro Yoda. Por tanto, dadas sus extraordinarias habilidades con la Fuerza y sus memorables y arriesgadas estrategias en combate, para Filoni no hay ningún otro Jedi que se le pueda comparar. Ni siquiera su hijo, Luke Skywalker, el héroe original de la saga Star Wars.

DEBATE EN REDES

Las palabras de Filoni han provocado un gran debate en redes sociales entre aquellos que están de acuerdo con él y quienes consideran que en este caso se equivoca. "Es un hecho. Anakin realmente fue el mejor de los Jedi. Desde The Clone Wars hasta La Venganza de los Sith, fue todo lo que Qui-Gon dijo que sería", indica un fan de la saga. "¿No es ese... todo el punto? ¿El Elegido? ¿El número de midiclorianos? ¿La profecía? ¿Traer el equilibrio?", coincide otro.

"El único oponente podría ser el Luke del universo expandido, pero ¿en el canon? Anakin cualquier día de la semana", añade uno más defendiendo la opinión de Filoni. "Quiero decir, sinceramente, las misiones en las que han estado Anakin y la 501 no estoy seguro de qué otros Jedi pudieran lograrlas aparte de unos pocos elegidos", incide un cuarto.

Pero no todos están de acuerdo con Filoni. "Ashoka, Luke, Kanan... incluso estos tres son más grandes que él... no se trata solo de pelear o de potencial... él no era sabio, amable, experimentado... él era solo uno de los mejores luchadores y un asesino", critica @Yogesh358076. "Dave Filoni no siempre tiene razón. Y me gusta Anakin, pero ¿el mejor? No", expone otro seguidor.

"Definitivamente creo que Obi-Wan es probablemente la definición del Jedi más grande de todos los tiempos, le quitaron todo y aun así nunca cayó. Sin embargo, puedo entender el punto de vista de Dave en términos de la naturaleza amable y desinteresada de Anakin. Honestamente, es difícil saberlo", duda un fan más equidistante. "Diría que sacrificar una habitación llena de niños supone una descalificación automática para el título", manifiesta con ironía @WillBlitzkrieg sobre el genocidio de padawans perpetrado por Anakin.

