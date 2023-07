Nuevas imágenes de Ahsoka con el rediseño de otro personaje de Star Wars Rebels

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Tras unos meses de sequía después del final de la tercera temporada de The Mandalorian, Star Wars ya tiene listo su próximo estreno. Ahsoka será la siguiente serie galáctica para Disney+. El estreno está fijado para el mes de agosto y, entre tanto, la compañía ha revelado nuevas imágenes del proyecto.

En las fotografías pueden apreciarse nuevas tomas de los personajes principales de Ahsoka. La gran protagonista será la guerrera interpretada por Rosario Dawson. La que fuera padawan de Anakin Skywalker apareció por primera vez en imagen real en la serie de Din Djarin, pero ahora contará con su propio proyecto. Y, como tal, es quien aparece en primer término en dos de las nuevas imágenes.

Ahsoka será en realidad una continuación de la serie animada Star Wars Rebels. Por ello, junto a Dawson están Mary Elizabeth Winstead y Natasha Liu Bordizzo como Hera Syndulla y Sabine Wren, dos de las protagonistas de aquella producción.

A new still from AHSOKA featuring Natasha Liu Bordizzo as Sabine Wren and the mural from the Star Wars Rebels finale pic.twitter.com/SeRmoo872W