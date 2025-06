Un cura asesino acecha en el tráiler de Puñales por la espalda 3, que confirma fecha de estreno

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Puñales por la espalda: De entre los muertos ha lanzado un nuevo teaser que adelanta que Benoit Blanc, el detective encarnado por Daniel Craig, se enfrentará en esta ocasión a un caso repleto de tintes religiosos... incluyendo incluso a un sacerdote asesino. El filme llegará a Netflix el 12 de diciembre.

El adelanto muestra a Josh O'Connor (Rivales, The Crown), que dará vida a un sacerdote en la película, fuera de sí, cubierto de sangre y blandiendo un cuchillo.

"Lo hicieron pasar por un milagro, pero es un asesinato. Y yo resuelvo asesinatos", sentencia Craig en el clip, de apenas un minuto de duración, lo que supone una gran pista sobre la trama del filme, de la que aún no se conocen demasiados detalles más allá de que estará ambientada en una imponente iglesia que esconde oscuros secretos.

Puñales por la espada: De entre los muertos ya adelantó su fecha de estreno en un teaser que lanzó hace apenas unos días, oculto en un pasaje de la Biblia. La cita que acompañaba a un breve y enigmático clip se correspondía con el capítulo 12 versículo 12 del libro de los Proverbios, lo que llevó a los fans más atentos a percatarse de que la película podría estar dando una pista sobre su fecha de estreno.

"The wicked desire the stronghold of evildoers, but the root of the righteous endures." pic.twitter.com/EYTtLlcYUX