Cambio radical de look de Daniel Craig en Puñales por la espalda 3

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Puñales por la espalda (Knives Out) llegará a Netflix en 2025. Y su director, Rian Johnson, ha publicado la primera imagen del set de rodaje que muestra el cambio de look de Daniel Craig. Y es que en su nuevo caso, el perspicaz y estiloso detective Benoit Blanc lucirá una lustrosa melena.

Escrita y dirigida por Johnson, la cinta llevará por título, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery (Despierta al hombre muerto: Un misterio de Puñales por la espalda). Y tras, la avalancha de fichajes de las últimas semanas, llenando de estrellas su reparto, ahora toca arrancar el rodaje. Y desde allí Johnson ha lanzado en su cuenta de X, la primera imgagen con el protagonista de la saga de misterio.

Y lo más llamativo de esta toma en blanco y negro que muestra a Blanc esperando a algo o alguien en lo que parece ser una fábrica industrial, no es su siempre impecable traje de tres piezas, ni tampoco el sombrero al más puro estilo de Humphrey Bogart que sostiene con ligereza en la mano... sino su llamativa media melena.

Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” - see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT