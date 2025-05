Enigmático y bíblico teaser de Puñales por la espalda 3: El misterio de Lázaro ¿con un mensaje secreto?

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Puñales por la espalda 3: El misterio de Lázaro, la próxima entrega de la saga protagonizada por Daniel Craig, ha lanzado su primer teaser. Y, a pesar de su corta duración, el enigmático adelanto desvela no pocos detalles sobre la próxima aventura del detective Benoit Blanc... e incluso, según especulan algunos, la fecha de estreno del filme.

La cuenta oficial de la película ha publicado el avance vía X junto a una frase que reza: "Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto". El teaser, de apenas unos segundos de duración, muestra una misteriosa iglesia mientras suenan unas campanadas.

"The wicked desire the stronghold of evildoers, but the root of the righteous endures." pic.twitter.com/EYTtLlcYUX