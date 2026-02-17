Jacob Elordi y Emerald Fennell explican el cambio en el título de "Cumbres borrascosas"

Cumbres borrascosas: Jacob Elordi y Emerald Fennell explican el gran cambio en el título - WARNER BROS.

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

El título de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas está entrecomillado, un detalle que no ha pasado desapercibido a los fans y se ha estado comentando a lo largo de los meses previos al estreno. Tanto las estrellas de la cinta como la directora de la misma, Emerald Fennell han explicado la razón detrás de ese detalle y es que la película no pretende ser una reproducción totalmente fiel de la novela de Emily Brontë.

"El caso es que es mi libro favorito del mundo", expuso la cineasta en recientes declaraciones a The Hollywood Reporter. "Como mucha gente a la que le encanta este libro, soy una especie de fanática, así que desde el principio supe que nunca podría aspirar a hacer nada que pudiera siquiera abarcar la grandeza de este libro. Lo único que podía hacer era crear una película que me hiciera sentir lo mismo que me hizo sentir el libro, y por eso me pareció adecuado decir que es Cumbres borrascosas, y no lo es", reveló.

Cabe decir que Fennell ya había abordado anteriormente el significado de las comillas y que en una entrevista concedida a Fandango había asegurado no poder decir que estaba haciendo Cumbres borrascosas. "Lo que puedo decir es que estoy haciendo una versión de ella", expuso entonces, explicando que "hay una versión que recuerdo haber leído y que no es del todo real. Y hay otra versión en la que quería que sucedieran cosas que nunca sucedieron". La directora añadió también que, a su parecer "cualquier adaptación de una novela" debería ir entre comillas.

Emerald Fennell explains why there are quotation marks around the title for #WutheringHeightsMovie in our first Big Ticket interview of 2026! Head below to watch the full discussion and reserve your tickets now👇https://t.co/Glo3cbpbci pic.twitter.com/993PB24RlX — Fandango (@Fandango) January 14, 2026

Por su parte, abordando los cambios respecto a la obra original, Elordi señaló que "las comillas están ahí por una razón". "Esta es la visión de Emerald y estas son las imágenes que le vinieron a la mente a los 14 años", expresó el actor en la premier, remarcando que lo que le interesa es "la interpretación que otra persona hace de una gran obra de arte: imágenes nuevas, imágenes frescas, pensamientos originales".