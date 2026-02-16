El endogámico árbol genealógico de Cumbres borrascosas en la película y en el libro, explicado

El endogámico árbol genealógico de Cumbres borrascosas - WARNER BROS

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Ambientada en los hostiles páramos de Yorkshire, Cumbres borrascosas no cuenta con un elenco de personajes particularmente extenso, sino que se centra principalmente en dos familias, los Earnshaw y los Linton. Y puesto que la relación entre sus miembros es clave para la historia, no está de más tener en mente el árbol genealógico que comparten, tanto en la adaptación de Emeral Fennell como en la novela de Emily Brontë.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Empezando con la cinta protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, la familia Earnshaw está compuesta por el padre viudo, su única hija, Catherine (que menciona a un hermano muerto) y un muchacho al que adopta y al que llaman Heathcliff. Los dos niños crecen como amigos, pero no como iguales, siendo Heathcliff a menudo considerado poco más que un criado.

Por otro lado, un adinerado soltero, Edgar Linton, se muda a una propiedad cercana con su protegida, Isabella Linton, y la ambiciosa Catherine se acerca a conocerlos cuando ellos no dan el primer paso. Edgar se enamora de Catherine y esta accede a casarse con él. Unos años más tarde, Heathcliff, que había desaparecido al conocer la decisión de su amada, regresa habiendo hecho fortuna e Isabella se queda prendada de él.

Las dos familias quedan unidas tanto por el matrimonio de Catherine y Edgar como por el de Heathcliff e Isabella, si bien en ninguno de ellos hay demasiado amor. El filme termina con Catherine perdiendo al bebé que esperaba y muriendo de septicemia, dejando a los dos hombres que la quisieron, totalmente devastados.

EL ÁRBOL GENEALÓGICO EN EL LIBRO

El árbol genealógico del libro es un poco más enrevesado que el de la película de Fennell. En primer lugar, al empezar la historia, tanto el padre como la madre de Catherine están vivos y esta tiene un hermano mayor, Hindley Earnshaw, que desprecia y maltrata a Heathcliff.

En cuanto a los Linton, Edgar e Isabella son hermanos y se mudan cerca de Cumbres borrascosas junto a sus padres. Con el tiempo, al igual que en la cinta, Edgar y Catherine se casan y también lo hacen Isabella y Heathcliff (aunque encontrando algo de oposición).

En el libro, esto no queda así, sino que hay toda una segunda generación de personajes. Hindley tiene a Hareton Earnshaw, al que acaba criando Heathcliff. Heathcliff e Isabella tienen un hijo, Linton Heathcliff y Catherine muere dando a luz a Cathy Linton, fruto de su relación con Edgar.

Para complicar aún más las cosas, Cathy Linton es obligada por su tío a casarse con su primo Linton y este muere poco después. La novela acaba con Cathy enamorándose de su otro primo, Hareton.