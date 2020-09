Todas las películas de Fast & Furious (A todo gas) de menor a mayor presupuesto

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Han pasado casi 20 años desde que la primera película de Fast & Furious (A todo gas) se estrenó allá por 2001. Lo que comenzó como una cinta de acción con temática de carreras ilegales ha ido creciendo inconmensurablemente, tanto en espectacularidad como en el tamaño de su elenco que ha pasado a formar parte de la Familia de Dominic Toretto. Y por supuesto, cada entrega ha contado con un presupuesto superior a la predecesora.

Con un total de ocho películas de la saga principal, y una novena pendiente de estreno que trasladará al personaje de Vin Diesel y su equipo hasta el espacio, a la que se añade un spin-off (Hobbs and Shaw), Fast & Furious ha resultado ser una de las franquicias más rentables de las últimas décadas.

Los creadores de las cintas se han intentado superar con cada nueva entrega, tanto en dosis de acción como en acrobacias cada vez más inverosímiles, que curiosamente siguen haciendo las delicias de los fans. A lo largo de su extensa trayectoria en cines, la franquicia ha ido sumando actores de la talla de Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Luke Evans, Gal Gadot o John Cena, entre otros.

Eso significa que cada película ha sido más cara que todas las anteriores. La intención de los creadores es hacer una novena y décima entrega, más una continuación de Hobbs and Shaw. Éste es el ránking de películas de A todo gas, ordenadas de menor a mayor presupuesto.

A TODO GAS (THE FAST AND THE FURIOUS) - 38 MILLONES DE DÓLARES

A TODO GAS 2 (2 FAST 2 FURIOUS) - 76 MILLONES DE DÓLARES

A TODO GAS: TOKYO DRIFT - 85 MILLONES DE DÓLARES

FAST & FURIOUS 4: AÚN MÁS RÁPIDO - 85 MILLONES DE DÓLARES

FAST FIVE - 125 MILLONES DE DÓLARES

FAST & FURIOUS 6 - 160 MILLONES DE DÓLARES

FAST & FURIOUS 7 -190 MILLONES DE DÓLARES

FAST & FURIOUS: HOBBS AND SHAW - 200 MILLONES DE DÓLARES

FAST & FURIOUS 8 (THE FATE OF THE FURIOUS) - 250 MILLONES DE DÓLARES

FAST & FURIOUS 9 (F9) - PRESUPUESTO DESCONOCIDO (ESTRENO 2021)