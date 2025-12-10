Épico tráiler de Hit Me Hard and Soft el concierto en 3D de Billie Eilish dirigido por James Cameron - PARAMOUNT

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

El 20 de marzo de 2026 aterrizará en los cines Hit Me Hard and Soft: The Tour (en 3D), la película de la gira musical de Billie Eilish codirigida por James Cameron. Entretanto, y para ir calentando motores hasta su estreno, Paramount ha lanzado un épico tráiler donde la cantante descubre su lado más personal.

"Es flipante que hayan dormido aquí", se escucha admitir a Eilish al inicio del adelanto, mientras observa desde la ventana de su hotel a unos fans acampando al lado de un aparcamiento. "Os quiero", les dice agradecida cuando se percatan de que la artista les está viendo. Seguidamente, las imágenes muestran a Eilish haciendo una espectacular entrada en el escenario de su concierto, elevándose en lo alto de una especie de jaula.

En ese instante es cuando el avance muestra a Cameron. "Nadie ha filmado un concierto a esta escala", sentencia el director de la saga Avatar, cuya tercera entrega, Fuego y ceniza, llegará a los cines este 19 de diciembre. Mientras las imágenes muestran varias secuencias de Eilish cantando y entregándose a su público, otras descubren a la artista musical sincerándose.

"¿En qué piensas? ¿Qué sientes?", se escucha preguntarle a Eilish una voz en off mientras las lágrimas recorren el rostro de la cantante. Es entonces cuando confiesa que va a dar su primer concierto sin su hermano Finneas y, aun así, confiesa poco después que seguirá dando todo cuanto tiene para sus leales fans.

"Capturado durante su gira mundial con todas las entradas agotadas, Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour en 3D ofrece una innovadora experiencia de concierto en la gran pantalla de una de las artistas más celebradas y exitosas de su generación. Presentada en inmersivo 3D, la película está dirigida por los ganadores del Oscar James Cameron y Billie Eilish, y llegará a los cines el 20 de marzo de 2026", reza la sinopsis.