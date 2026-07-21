¿Cuándo se estrena He-Man y los Masters del Universo en Prime Video?

Archivo - Filtrada la escena post-créditos de Masters del Universo, que presentará a un mítico personaje de He-Man - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 21 Jul. (CulturOcio) -

Este miércoles 22 de julio, llega a Prime Video He-Man y los Masters del Universo, película dirigida por Travis Knight (Bumblebee, Kubo y las dos cuerdas mágicas). La película de la legendaria franquicia protagonizada por Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul, La idea de tenerte) sigue a Adam en una aventura por recuperar a su familia y su ciudad Eternia de las manos de un temible villano.

Tras su estreno en cines el 5 de junio, donde recaudó más de 110 millones de dólares, la cinta protagonizada por Galitzine, Jared Leto (Tron: Ares, Dallas Buyers Club), Idris Elba (Jefes de Estado, Thor) y Camila Mendes (Upgrade: Primera clase, Riverdale), aterriza en la plataforma de streaming de Amazon.

"Después de estar separados durante 15 años, la Espada del Poder lleva al Príncipe Adam (Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destrozado bajo el yugo de Skeletor (Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam debe unir sus fuerzas a las de sus aliados más cercanos, Teela (Mendes) y Duncan 'Man-at-Arms' (Elba), para aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", reza la sinopsis oficial del filme.

Bajo la dirección de Knight, He-Man y los Masters del Universo está escrita por Chris Butle, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham. El elenco lo completan Alison Brie (Together), James Purefoy (The Witcher), Morena Baccarin (Greenland 2), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Vikingos: Valhalla), Charlotte Riley (The Peripheral) y Kristen Wiig (MacGruber) poniéndole voz a Roboto. La entrega está producida por Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin, con Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield en la producción ejecutiva.