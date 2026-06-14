¿Está Skeletor enamorado de He-Man? Una escena de Másters del Universo reaviva la teoría - SONY PICTURES

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Masters del Universo ya está en los cines, con Nicholas Galitzine interpretando a He-Man y Jared Leto en el papel de su eterno enemigo Skeletor. Sin embargo, ¿hay algo más detrás de su eterna lucha por Eternia? La filtración de un clip de la película ha desatado teorías sobre los sentimientos del villano hacia el héroe de Grayskull.

La escena en cuestión, que rápidamente se ha viralizado en redes, muestra a Skeletor en la oficina donde trabaja Adam, con varios atuendos de lo más extravagantes.

Después de llamarle "pillín", el cadavérico villano le suelta a continuación al príncipe de Eternia la siguiente frase: "Puedes hacerte el héroe, con tus músculos gigantes y esa gran espada colgando entre tus gloriosos muslos".

#MastersoftheUniverse spoilers-



there is no heterosexual explanation for the words that came out of his mouth 😭 pic.twitter.com/ZBCtXmDOpp — Kaids | Dragon Striker 🐲✨️ (@lodinsxnl) June 8, 2026

SKELETOR Y HE-MAN: UNA TRÁGICA HISTORIA DE AMOR GAY

Ciertamente, dicha frase está cargada de dobles sentidos y, aunque seguramente pretendía ser una broma, ha alimentado una teoría que circula desde hace años sobre un romance no correspondido entre He-Man y Skeletor.

Una parte del fandom ya veía en Masters del Universo una saga que siempre ha tenido cierto subtexto homoerótico e interpretaba esa obsesión de Skeletor por derrotar a He-Man y hacerse con el control del Castillo Grayskull como algo más que una simple enemistad.

De hecho, algunos artículos sobre el filme en imagen real que protagonizó Dolph Lundgren en 1987 bajo la dirección de Gary Goddard lo describían como "una trágica historia de amor gay". Pero la mayoría de los fans rechazan estas hipótesis y consideran que se trata de una interpretación exagerada y sacada de contexto.