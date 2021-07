El crossover entre G.I. Joe y Transformers es "inevitable"

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La posibilidad de un crossover entre Jurassic Park y Fast & Furious ha desatado la imaginación de los fans, que ya piensan en los posibles cruces entre otras grandes franquicias. Ahora los rumores se han centrado en G.I. Joe y Transformers, y es que su productor ha dejado la puerta abierta a un crossover entre ambas sagas.

Las dos franquicias pertenecen a Hasbro y Paramount, además de haberse cruzado anteriormente en cómics y producciones de televisión. Esto haría mucho más fácil un posible crossover en la gran pantalla.

"La verdad es que el estudio siempre ha estado en contra de eso. Todo régimen que ha estado en Paramount está en contra porque estás cogiendo dos franquicias y convirtiéndolas en una, pero creo que es inevitable", aseguró Lorenzo di Bonaventura en una entrevista con Uproxx.

Sin embargo, el productor matizó que no necesariamente será en un futuro cercano. "De verdad creo que es inevitable. Lo que pasa es que todavía no nos hemos quedado sin narración como para exigirnos ponerlas juntas en cierto sentido. No sé para vosotros, pero Alien vs. Predator, de alguna manera, manchó ambas sagas", confesó. "Sí, creo que es una posibilidad, no hay duda al respecto. Surge casi cada vez que comenzamos a debatir cuál es el siguiente guion en cualquiera de las dos sagas. Luego se deja a un lado y luego vuelve a aparecer", agregó.

"Steven Caple, quien dirige Transformers en este momento, también es un gran fan de G.I. Joe. Y él decía: '¿Por qué no lo hacemos?'. Entonces todos le dijeron: 'Bueno, intenta hacer una película de Transformers realmente buena. Entonces hablaremos de ello'. Tal vez Steven sea el que lo haga porque le encantan las dos", concluyó.

G.I. Joe está de plena actualidad por el lanzamiento del spin-off Snake Eyes: El origen. "Snake Eyes: El Origen está protagonizada por Henry Golding en el papel de Snake Eyes, un tenaz guerrero solitario que, tras salvar la vida del heredero de los Arashikage, es acogido por este clan japonés. A su llegada a Japón, los Arashikage enseñan a Snake Eyes cómo convertirse en un guerrero ninja, al tiempo que le proporcionan algo que él anhela: un hogar. Pero cuando se revelan secretos de su pasado, el honor y la lealtad de Snake Eyes se pondrán a prueba, incluso si eso significa perder la confianza de sus allegados", reza la sinopsis del filme, que cuenta en su reparto con Úrsula Corberó.

Por su parte, la última película de la saga Transformers es Bumblebee, producción de 2018 dirigida por Travis Knight y protagonizada por Hailee Steinfeld y John Cena. Steven Caple Jr. dirigirá la próxima entrega, Transformers: El despertar de las bestias, que llegará a los cines en 2022.