El showrunner de The Boys explica el giro de Carnicero: "No creo que sea como Venom"

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys continúa su andadura en Prime Video. El sexto episodio de la ficción basada en los cómics de Garth Ennis fue impactante por varias razones, una de ellas, el brutal giro argumental que revelaba el origen de Joe Kessler, el personaje encarnado por Jeffrey Dean Morgan. Un giro sobre el que el showrunner de la serie ha querido reflexionar.

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el sexto episodio de esta nueva tanda de capítulos, Kessler ayuda a su viejo amigo y compañero, Carnicero (Karl Urban), a presionar al científico Sameer Shah para que produzca un virus capaz de acabar con Patriota. Mientras, Carnicero es asaltado por alucinaciones de Becca, su mujer fallecida, que trata de frenar sus peores impulsos… que son precisamente los que Kessler alienta.

No obstante, el episodio acaba revelando que Kessler, como Becca, es un producto de la imaginación de Carnicero. Si bien Kessler fue una persona real, murió durante una operación militar en Afganistán, concretamente en el Valle de Panshir y Carnicero no lo rescató, como él pensaba. Así, a lo largo del sexto capítulo el personaje de Urban se hallaba discutiendo no con un amigo sino… consigo mismo.

"No creo que sea como Venom. No creo que sea un tío con su propio punto de vista y quiera ir a comer gallinas o lo que sea", ha aclarado Eric Kripke, showrunner de la ficción, en declaraciones a Entertainment Weekely, haciendo referencia al simbionte marvelita enemigo de Spider-Man. Por el contrario, el creador opina que Kessler "representa todo lo oscuro y maligno que hay dentro de Carnicero".

"Kessler representa el lado monstruoso y Becca el lado humano de Carnicero. Esos dos lados están en guerra entre sí, pero ambos son Carnicero", explica el showrunner haciendo hincapié en que el personaje de Morgan en este caso no tiene una personalidad propia.

Las alucinaciones de Carnicero están provocadas por un tumor cerebral causado por la modificación del Compuesto V pero sirven para representar la lucha interna del personaje, que los creadores querían mostrar visualmente. "La idea de, literalmente, el ángel y el diablo sobre sus hombros surgió muy pronto", recuerda Kripke. En este caso, la luz y la oscuridad del personaje no están representadas por un angelito y un demonio diminutos sino por personas del pasado de Carnicero.

Cabe decir que en los cómics Kessler sí es un personaje real, aunque bastante diferente de la versión que se muestra en la adaptación de Prime Video.