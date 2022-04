La policía iba a arrestar a Will Smith tras el bofetón a Chris Rock en los Oscar

La policía iba a arrestar a Will Smith tras el bofetón a Chris Rock en los Oscar - BACKGRID / BACKGRID UK / CONTACTOPHOTO

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood llevará a cabo una investigación contra Will Smith tras su bofetón a Chris Rock en los Oscar 2022. Aunque la institución ha prometido que tomará medidas, el actor se libró de ser arrestado por la policía pese a que las autoridades estaban dispuestas a detenerlo.

En una entrevista con Good Morning America el productor de la gala, Will Packer, confirmó que la policía quiso arrestar al intérprete. "Estaban diciendo 'esto es agresión'. Esa fue la palabra que usaron en ese momento", relató. "Dijeron 'iremos a buscarlo. Estamos preparados. Iremos a buscarlo ahora mismo. Puede presentar cargos. Podemos arrestarlo'. Estaban exponiendo todas las opciones. Y mientras hablaban, Chris rechazó esas opciones. Él estaba como 'no, estoy bien'. Él se negó e incluso llegó un punto en que le dije 'Rock, déjalos terminar'. Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles terminaron de exponer cuáles eran sus opciones, preguntaron si queríamos tomar alguna medida y Chris dijo que no", expuso.

Estas declaraciones confirman el comunicado que emitió anteriormente el Departamento de Policía de Los Ángeles, que aseguró que Rock había declinado presentar cargos contra Smith. En la entrevista Packer también afirmó que no habló en ningún momento con Smith a lo largo de la velada de los Oscar.

LA ACADEMIA NO PIDIÓ A SMITH QUE SE MARCHARA

La Academia afirmó en un comunicado que, tras el incidente, pidió a Smith que abandonara la ceremonia. "Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de otra manera", comentó la institución. Sin embargo, parece que la organización mintió al respecto.

Fuentes cercanas a la gala declararon a Variety que no hubo una petición directa a Smith para que abandonara el Dolby Theatre. Supuestamente el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, hablaron con un representante del actor, quien simplemente le sugirió que abandonara las instalaciones. Deadline añade que, tras comunicarle esta posibilidad, Smith dijo a su representante: "Quiero arreglar esto, quiero quedarme y disculparme".

Además, algunos testigos dicen que Packer habló con Smith después de la agresión y que el productor instó a Smith a quedarse. La Academia mantiene que le pidieron marcharse, pero las declaraciones de los testigos apuntan lo contrario.

SMITH SE HA REUNIDO CON LA ACADEMIA

Variety afirma en exclusiva que el martes 29 de marzo Smith se reunió con algunos ejecutivos de la Academia para hablar sobre el ataque a Rock. Supuestamente Rubin y Hudson charlaron por Zoom con el artista durante alrededor de 30 minutos. Smith se disculpó, admitió ser consciente de que habrá consecuencias y trató de explicar por qué reaccionó como lo hizo al chiste de Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Los asistentes a la reunión afirmaron que ni Rubin ni Hudson hicieron referencia a su conversación con Smith en el Dolby Theatre. Después de esa reunión, la Academia anunció que Smith había violado el código de conducta y se enfrentaba a "la suspensión, la expulsión u otras sanciones".