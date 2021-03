Alexander Skarsgard, sincero: "Nadie va a ver Godzilla vs. Kong porque salga yo"

Alexander Skarsgard: “Nadie va a ir a ver Godzilla vs. Kong porque salga yo”

Alexander Skarsgard: "Nadie va a ir a ver Godzilla vs. Kong porque salga yo"

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

El pasado 26 de marzo llegó a los cines Godzilla vs. Kong, nueva cinta del MonsterVerse protagonizada por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler y Eiza González. Pese a su reparto de lujo, Skarsgard tiene claro que los espectadores no irán a ver la película por los actores, que quedan eclipsados por los monstruos protagonistas.

"Es una cura de humildad para un actor narcisista como yo, me pone en misitio aparecer en el set y saber que nadie irá a ver esta película porque salga yo. No me hago ilusiones de que soy la estrella de la saga y que cualquiera irá a ver la película porque quiere ver a Nathan Lind, el geólogo", declaró en una entrevista concedida a Uproxx.

"Yo soy el vehículo para que la audiencia conozca, en el caso de mi personaje, a Kong, más que a Godzilla, porque estoy con Kong durante toda la película. Pero de una manera que no humaniza a Kong, sino para mostrar un lado diferente de él, para demostrar que tiene empatía", afirma el actor que destaca que el titánico simio "ha vivido una vida muy solitaria en la isla de la Calavera sin relaciones sociales, sin familia".

"Y la idea de que él vuelva a conectar, o que encuentre a su familia en la Tierra Hueca, es una especie de fuerza motriz. Así que sentí que mi trabajo consistía en mostrarle a la audiencia ese lado de Kong", explicó.

"Las leyendas chocan en 'Godzilla vs. Kong' cuando estos míticos adversarios se dan cita en un titánico combate para todas las edades, mientras el destino del mundo pende de un hilo. Kong y sus protectores se embarcan en una peligrosa misión para encontrar su verdadero hogar, y van acompañados de Jia, una joven huérfana con la que ha creado un vínculo muy especial. Pero de repente se cruzan con un Godzilla enfurecido, que va dejando a su paso una estela de destrucción en todo el mundo.

El épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, solo es el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades de la Tierra", reza la sinopsis de la cinta, dirigida por Adam Wingard que, aún sin estrenarse en EE.UU, acumula ya más de 123 millones de dólares en taquilla.