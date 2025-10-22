James Gunn revela el estado de Constantine 2 con Keanu Reeves

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Constantine llegó a los cines en 2005 y aunque no tuvo una buena recepción inicial, al cabo del tiempo se convirtió en toda una película de culto. Dos décadas después de que Keanu Reeves se metiera en la piel del hechicero y exorcista titular, el proyecto de una secuela sigue rondando por Warner Bros. Ahora, el CEO de DC Studios, James Gunn, ha revelado lo que sabe de esa continuación.

"Lo he comentado de vez en cuando. Lo he comentado con Keanu", expresó el cineasta en una entrevista concedida al podcast Boba Talks, tras ser preguntado respecto a si había conversaciones sobre dar luz verde a la película bajo el sello de Elseworlds. "Creo que es un grupo estupendo. Me caen muy bien todos ellos, creo que tienen mucho talento, pero aún no he leído ningún guion", añadió.

Cabe decir que, a pesar de que Warner Bros. no anunció la secuela hasta 2022, Reeves lleva mostrando su interés por retomar el personaje desde 2019. Aunque no ha habido demasiadas actualizaciones al respecto, a principios de este 2025, el intérprete volvía a dar esperanzas a los fans.

"Hemos elaborado una historia y se la hemos presentado a DC Studios, que ha dado el visto bueno", apuntó Reeves en declaraciones a Inverse. "Así que vamos a intentar escribir el guion", continuó.

Antes de estos comentarios, ya Francis Lawrence, el director de la cinta original, también involucrado en la secuela, había expuesto en una entrevista concedida a Collider que contaban con "una gran idea".

"Hemos revisado un montón de cómics a lo largo de los años y hemos analizado muchas cosas. Diría que probablemente hay elementos que hemos tomado de otras fuentes, pero, en realidad, la mayor parte proviene de nosotros tres [Lawrence, Reeves y Akiva Goldsman], que amamos al personaje, amamos el mundo, lo hemos tenido en mente durante 20 años y hemos ido filtrando ideas, historias y personajes que nos encantan", explicó el cineasta.

Por otro lado, cabe decir que en junio, uno de los actores de la película de 2005, Peter Stormare, dio a entender no solo que ya había un guión, sino que además Reeves no estaba satisfecho con el mismo. "Hay mucho tira y afloja, porque... creo que Keanu [Reeves], a quien conozco bastante bien, no está muy contento con los guiones y, en general, con lo que sale de los estudios", aseveró en declaraciones a The Direct, exponiendo que el actor no quiere una cinta de acción como John Wick sino algo "espiritual". "Creo que, para Keanu, la idea es hacer una secuela que se aproxime a la original", sentenció.