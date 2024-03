Venom 3 adelanta su fecha de estreno y tiene nuevo título oficial

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Venom 3 tiene nueva fecha de estreno... y nuevo título oficial con claro aroma a despedida. El filme se titula ahora Venom: The Last Dance (Venom: El último baile) y verá la luz dos semanas antes de lo previsto. Así, la película que, a tenor de su nueva denominación está llamada a concluir la trilogía del simbionte al que da vida Tom Hardy, llegará a los cines el 25 de octubre de 2024.

Dirigida por Kelly Marcel, guionista de las dos anteriores películas de la saga, esta última entrega de la trilogía del antihéroe de Marvel también contará con los fichajes de Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo. Los detalles de Venom: The Last Dance siguen en secreto y tan solo se sabe que parte de su historia transcurrirá durante la tradicional fiesta mexicana del Día de los Muertos, pero todo apunta a que podría ahondar en la trama multiversal que se dejó entrever en la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home.

Es más, una imagen publicada por el propio Hardy desde el rodaje -que en parte se llevó a cabo en varias localizaciones de España- confirmaba las sospechas de los fans: la tercera entrega conectará con Spider-Man: No Way Home y su aventura multiversal.

En la instantánea aparecía el actor luciendo la misma camiseta, camisa de flores y pantalones beige que en la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home. Cabe recordar que en esa secuencia, Brock aparecía bebiendo en un antro de mala muerte, en lo que parecía ser México. Después de que un camarero le explique todo lo ocurrido con Thanos, los Vengadores y el trepamuros, Eddie decide ir a Nueva York para investigar.

Sin embargo, en ese preciso instante, Brock y Venom son devueltos a su universo, por lo que el encuentro entre el héroe arácnido y el simbionte letal se vio truncado... aunque no del todo, puesto que un pequeño trozo del ente alienígena se quedó en la línea temporal sagrada del UCM. Por lo que la puerta está abierta para visite esta realidad en tercera entrega de Venom o en el futuro dentro del timeline principal de Marvel Studios.

La saga Venom se centra en el personaje de Hardy, Eddie Brock, un periodista que se combina con un simbionte extraterrestre y adquiere habilidades increíbles. Con su mezcla de acción, humor y ciencia ficción, la saga ha sido un relativo éxito en taquilla recaudando más de 1.350 millones de dólares en todo el mundo con sus dos primeras entregas.

En Venom (2018), Eddie sondea una dudosa corporación, la Fundación Vida, fusionándose finalmente con Venom. Juntos, se enfrentan al líder de la fundación, Carlton Drake (Riz Ahmed), que amenaza al mundo. La película recaudó más de 856 millones de dólares en taquilla. En su secuela, Venom: Habrá matanza (2021), explora la evolución de la relación entre Eddie y Venom mientras se enfrentan a Cletus Kasady (Woody Harrelson), un asesino que se fusiona con otro simbionte, Carnage (Matanza). El filme, lastrado por la pandemia, no logró las cifras de su predecesora pero aún así logró la nada desdeñable cantidad de 500 millones en taquilla.

Venom: The Last Dance forma parte del universo Spider-Man de Sony Pictures en el que se enmarca también el Morbius de Jared Leto y que acaba de estrenar Madame Web, cinta protagonizada por Dakota Johnson que está siendo un fiasco de crítica y público. En el horizonte también está Kraven the Hunter, película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson cuyo estreno está previsto para el 30 de agosto de este mismo año.