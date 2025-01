Globos de Oro 2025: Lista completa de ganadores

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

La 82.ª edición de los Globos de Oro, los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha celebrado su gala en su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una ceremonia conducida por la humorista Nikki Glaser.

Emilia Pérez, que partía como gran favorita con 10 candidaturas, fue la gran ganadora y se alzó con cuatro premios: mejor película musical, mejor canción, mejor película de habla no inglesa y mejor actriz de reparto. The Brutalist fue la otra gran triunfadora llevándose el premio a mejor película dramática, mejor dirección para Brady Corbet y mejor actor dramático para Adrien Brody.

En las categorías de televisión, la serie más premiada ha sido el drama histórico ambientado en el Japón feudal Shogun, que hizo pleno llevándose los cuatro premios a los que estaba nominada.

Esta es la lista completa de ganadores en los Globos de Oro 2025:

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN UNA PELÍCULA

Zoe Saldaña por Emilia Pérez

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE - COMEDIA O MUSICAL

Jean Smart por Hacks

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN UNA PELÍCULA

Kieran Culkin por A Real Pain

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA

Hiroyuki Sanada por Shogun

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN TELEVISIÓN

Jessica Gunning por Mi reno de peluche

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN TELEVISIÓN

Tadanobu Asano por Shogun

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA

Jeremy Allen White por The Bear

MEJOR GUION DE UNA PELÍCULA

Cónclave - Peter Straughan

MEJOR INTERPRETACIÓN EN UNA COMEDIA STAND-UP EN TELEVISIÓN

Ali Wong por Single Lady

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Emilia Pérez

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Colin Farrell por El Pingüino

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jodie Foster por True Detective: Noche Polar

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

Demi Moore por La sustancia

MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

Sebastian Stan por A Different Man

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Flow, un mundo que salvar

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA PELÍCULA

Brady Corbet por The Brutalist

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL - PELÍCULA

Rivales

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL EN UNA PELÍCULA

The Last Showgirl - Beautiful That Way por Miley Cyrus, Lykke Li y Andrew Wyatt

Rivales - Compress/Repress

Emilia Pérez - El Mal por Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard

MAYOR LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA

Wicked

MEJOR MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Mi reno de peluche

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - COMEDIA O MUSICAL

Hacks

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA

Kathy Bates por Matlock

Anna Sawai por Shogun

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA

Shogun

MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA - DRAMA

Adrien Brody por The Brutalist

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA - DRAMA

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

The Brutalist

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

Emilia Pérez