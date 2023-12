Brad Pitt cumple 60 años: Los 6 papeles que marcaron su carrera

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

El club de la lucha, Seven, Malditos Bastardos, 12 monos, Troya, El curioso caso de Benjamin Button, Guerra Mundial Z, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, El árbol de la vida... Son muchos los títulos icónicos que Brad Pitt acumula en sus ya más de tres décadas de carrera. Media vida (y algo más) dedicada al cine ya que este lunes 18 de diciembre el actor cumple 60 años.

Hijo de una secretaria de escuela y de un fabricante de camiones, William Bradley Pitt nació en la localidad de Shawnee en Oklahoma. Criado en Springfield, Misuri, desde sus primeros años el mayor de tres hermanos mostró interés por las artes en general, y por el cine en particular. De hecho, tal y como recuerda TCM, fue a raíz de una película, Todos los hombres del presidente, la cinta de Alan J. Pakula sobre el caso Watergate, protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford, decidió ser periodista y se matriculó en la Universidad de Misuri. Pero justo antes de graduarse, se mudó a Los Ángeles y comenzó su carrera de actor.

Tras pequeños papeles no acreditados en películas como No hay salida, No Man's Land y Less Than Zero, también apareció en series de televisión como Dallas, Nuevos policías, Los problemas crecen o Treintaytantos. A finales de los ochenta aparece en cintas como Hunk el yuppie, La tierra de nadie o Golpe al sueño americano y en 1989 obtuvo su primer papel protagonista en la modesta coproducción El lado oscuro del sol.

Pero fue Ridley Scott quien en 1991 le cambió la vida al subirlo en el Thunderbird en el que viajaban Geena Davis y Susan Sarandon en Thelma y Louise. Su pequeña pero impactante aparición puso el foco en Pitt que un año después, en 1992, estrenó El río de la vida a las órdenes de su ídolo de la infancia, Robert Redford.

Luego llegó la consagración con títulos como Entrevista con el vampiro junto a Tom Cruise y Antonio Banderas, Leyendas de pasión con Anthony Hopkins y Julia Ormond, Doce monos a las órdenes de Terry Gilliam y el rotundo éxito de Seven (Se7en), su primera colaboración con David Fincher.

Mientras su vida amorosa la compartió con otras estrellas como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y, finalmente, Angelina Jolie, Pitt seguía acumulando éxitos como la saga Ocean's, Siete años en el Tíbet, El club de la lucha, Snatch. Cerdos y diamantes, El curioso caso de Benjamin Button, Troya, Babel, Malditos bastardos, El árbol de la vida o Érase una vez en Hollywood, película por la que al fin ganó el Oscar como mejor actor de reparto. No era su primera estatuilla, puesto que ya levantó el premio de la Academia con 12 años de esclavitud, por la que ganó, como productor del film, el Oscar a la mejor película en 2014.

Del thriller al wéstern, pasando por el cine de terror, aventuras o la comedia romántica, en sus más de tres décadas de carrera Brad Pitt se ha afianzado como uno de los grandes referentes cinematográficos. Estos son algunos de los papeles que hicieron de él una de las estrellas más rutilantes del Hollywood actual:

THELMA & LOUIS (1991)

SEVEN (1995)

12 MONOS (1995)

EL CLUB DE LA LUCHA (1999)

MALDITOS BASTARDOS (2009)

ÉRASE UNA VEZ... EN HOLLYWOOD (2019)