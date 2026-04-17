La secuela de Guerra Mundial Z, la película de zombies protagonizada por Brad Pitt, resucita años después - PARAMOUNT

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Trece años después del estreno de la primera entrega, Paramount ha confirmado que una nueva película de Guerra Mundial Z está en desarrollo. El anuncio, realizado durante la presentación del estudio en la CinemaCon, supone el regreso a una saga que lleva más de una década marcada por proyectos frustrados, retrasos y la cancelación de una secuela dirigida por David Fincher.

Según informa ScreenRant, que ha asistido a la presentación de Paramount en la CinemaCon, el estudio no ha revelado por ahora más detalles sobre el largometraje. La nueva entrega carece de título oficial, sinopsis, fecha de estreno y nombres confirmados tanto delante como detrás de las cámaras, de modo que se desconoce si Brad Pitt y Marc Forster, director de Guerra Mundial Z, participarán en ella.

"Cuando una legión de muertos vivientes comienza a invadir el mundo, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia", reza la sinopsis de la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Max Brooks, que recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 190 millones.

LA SECUELA FALLIDA CON BAYONA Y FINCHER QUE NUNCA LLEGÓ A RODARSE

Una secuela de Guerra Mundial Z empezó a tomar forma poco después del estreno de la primera parte. En una fase inicial del desarrollo, Juan Antonio Bayona quedó ligado a la dirección y Steven Knight, creador de Peaky Blinders, fue el encargado de escribir el guion. Más adelante, el proyecto incorporó una nueva versión del libreto a cargo de Dennis Kelly, creador de Utopía. La película incluso llegó a fijar su estreno para el 9 de junio de 2017 antes de entrar en un largo y accidentado proceso de retrasos.

Tras la salida de Bayona, David Fincher pasó a encabezar la película. El rodaje estaba previsto que comenzara en 2019 con Brad Pitt de nuevo en el papel de Gerry Lane, pero nada de aquello terminó materializándose. Paramount canceló el filme en 2019 tras una larga cadena de contratiempos como problemas presupuestarios, retrasos acumulados y las complicaciones derivadas de la implicación de Fincher en Mindhunter.

Años después, el propio cineasta reveló que la línea creativa que manejaba para aquella continuación era "un poco como The Last of Us" y admitió que se alegraba de que no siguieran por ese camino porque la serie de HBO "tiene mucho más espacio para explorar las mismas cosas".

La principal incógnita en torno a este nuevo proyecto es si Paramount rescatará parte de la secuela cancelada, si relanzará la saga con un nuevo comienzo o si buscará una aproximación más cercana a la novela de Max Brooks, construida a partir de múltiples testimonios, una estructura que abre la puerta a desarrollar una franquicia articulada en historias antológicas.