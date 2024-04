Confirmado oficialmente el crossover entre G.I. Joe y Transformers

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Los fans verán cumplida una de sus grandes fantasías: Optimus Prime y Bumblebee luchando codo con codo Duke y Snake Eyes. Paramount Pictures ha confirmado que el monumental crossover entre las franquicias de G.I. Joe y Transformers, se encuentra en desarrollo.

Al parecer, según detalla Deadline, entre los títulos que el estudio ha anunciado durante su presentación en la CinemaCon que se está celebrando en Las Vegas, se encuentra el tan ansiado crossover entre los poderosos robots procedentes de Cybertron con la fuerza militar secreta de élite.

Por si esto no fuese suficiente, Steven Spielberg será el productor ejecutivo de este ambicioso proyecto que también contará con Lorenzo di Bonaventura, productor de ambas sagas basadas en las míticas figuras de Hasbro. Sin embargo, por ahora, los detalles sobre quién será el director a cargo del filme o su trama, permanecen completamente bajo llave.

Probablemente, la noticia no haya pillado a muchos por sorpresa, ya que, el monumental final de Transformers: El despertar de las bestias, anticipaba el inevitable encuentro con el equipo de operaciones clandestinas liderado por el general Clayton 'Hawk' M. Abernathy.

Es más, tras la gran revelación del filme de Steven Caple Jr. en julio de 2023, di Bonaventura avanzó en declaraciones a Take One que pese a no tener aún listo el guion de la película, ya tenían varias ideas, asegurando, además, que Autobots y Joes formarían equipo y, sin romper el canon oficial de las franquicias.

"Oh, cooperarán. Aún no hemos desarrollado el guion. Lo que sí puedo decir es que, como hemos hecho con el resto de las películas, habrá un equipo de Transformers y de humanos luchando. Los Joes formarán parte de ello", apuntalaba entonces el productor.

De hecho, ambas sagas ya protagonizaron su propio crossover en los cómics publicados por Marvel en 1987, de manera que trasladar este cruce de caminos a la gran pantalla parece una decisión lógica.

Por otra parte, el estudio también anunció algunos de los potentes proyectos que planea estrenar entre 2025 y 2026. Entre ellos, algunos tan destacados como The Running Man (Perseguido), filme que dirigirá Edgard Wright, el reboot de Agárralo como puedas con Liam Neeson como protagonista, el musical de Kendrick Lamar junto a Trey Parker y Matt Stone, creadores de South Park, y la cuarta entrega de la franquicia Star Trek que J.J. Abrams inició en 2009 con Chris Pine y Zachary Quinto como los jóvenes James T. Kirk y Spock, respectivamente.