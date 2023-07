Deadpool 3: Filtrado un vídeo de la pelea contra Lobezno con un genial guiño a la saga X-Men

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

El regreso de Hugh Jackman como Lobezno a Deadpool 3 fue uno de los anuncios más celebrados del pasado 2022 por los fans del cine de superhéroes. Ahora, después de que el propio Reynolds publicara la primera imagen junto a Logan y su icónico traje amarillo, desde el set se han filtrado las imágenes del que parece será su primer y muy sangriento encuentro.

A través de las redes sociales, varios usuarios han compartido una serie de fotografías publicadas por Daily Mail en las que Jackman viste el icónico traje amarillo de los cómics de Lobezno. Algo que el propio Reynolds ya había confirmado horas antes con una publicación del primer vistazo de ambos. Sin embargo, si en aquella los dos héroes caminan juntos, en las nuevas imágenes combaten a muerte.

New set photos from ‘DEADPOOL 3’ showcasing a fight scene between #Deadpool & #Wolverine ⚔️ pic.twitter.com/Ot8fmAvuC5 — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 10, 2023

Las fotografías presentan a Deadpool dando acrobáticos saltos intentando zafarse de las acometidas de Lobezno. A su vez, este parece asestarle varios zarpazos con sus legendarias garras de adamantium. Unas heridas que para cualquiera serían definitivas, pero que no lo serán para el protagonista gracias a sus capacidades regenerativas. Capacidades que, por cierto, también tiene Logan... así que la pelea será sangrienta, pero no mortal.

Junto a las fotografías de la pelea, también se ha mostrado un vídeo en el que los dos intérpretes ensayan una secuencia en la que Lobezno empala por la espalda a Deadpool y lo levanta por los aires. En la misma pieza puede verse a Jackman practicando sus golpes y lanzando un artefacto al personaje de Reynolds.

Todo ocurre en una playa en la que, de fondo y como protagonista de la batalla, está medio enterrado un gigantesco logo de 20th Century Fox, el estudio que llevó a Deadpool y a los X-Men a la gran pantalla y que ahora forma parte de Disney con el nuevo nombre de 20th Century Studios.

Se desconoce exactamente por qué el equipo de la película ha colocado ese gran elemento de atrezzo en el lugar, que presumiblemente anticipa una nueva ruptura de la cuarta pared por parte de Reynolds.

The 20th Century Fox logo has been spotted on the set of ‘DEADPOOL 3’ 🎬 pic.twitter.com/m39mR5iHsu — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 11, 2023

Deadpool 3 continúa con su rodaje pese a la huelga de guionistas y ante la amenaza de la huelga de actores que podría paralizar aún más Hollywood. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, aunque ha sido descrita como una comedia de colegas en la carretera en la que ambos personajes viajarán por el multiverso. El filme se estrenará el 3 de mayo de 2024.