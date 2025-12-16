Donald Trump llama "trastornado" a Rob Reiner y Hollywood estalla: "Repugnante, vil y ególatra" - CONTACTO

MADRID, 16 Dic.

Este domingo 14 de diciembre, el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele fueron asesinados en su casa de Los Ángeles. Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja, es el principal sospechoso del crimen y permanece detenido. Aunque han sido muchos los tributos y textos lamentando la tragedia que han inundado las redes sociales los últimos días, Donald Trump ha cargado contra el director de cuenta conmigo o La princesa prometida, llegando a culparle de su propia muerte y provocando así el profundo rechazo de numerosas personalidades.

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de la comedia atormentado y en dificultades, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, según se informa, debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como SÍNDROME DE DESQUICIAMIENTO DE TRUMP, a veces denominado TDS", escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social, poco después de que se diera a conocer la noticia de la muerte del cineasta y su mujer.

En su publicación, hablando de sí mismo en tercera persona, Trump expuso que Reiner "era conocido por volver LOCOS a los demás con su obsesión furiosa por el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizás como nunca antes" y terminando con un "que Rob y Michele descansen en paz".

A pesar de las críticas recibidas, Trump no se ha retractado de sus palabras, sino que, en una reciente rueda de prensa, reiteraba su opinión sobre el director Rob Reiner. "Bueno, yo no era nada fan suyo. Era una persona trastornada, en lo que respecta a Trump", exponía el presidente en el despacho oval de la Casa Blanca, tal y como recoge Deadline.

"Dijo... que yo era amigo de Rusia, controlado por Rusia. Él conoce el engaño de Rusia, fue uno de los responsables del mismo. Creo que se perjudicó a sí mismo en lo profesional, se volvió como una persona trastornada, con el síndrome de desquiciamiento por Trump", añadió el presidente, señalando que, a su parecer, el director era "muy malo" para el país.

INDIGNACIÓN ANTE LOS COMENTARIOS DE TRUMP

Así como muchos fueron los que expresaron su pesar por la muerte de Reiner, muchos han sido también los que han criticado duramente la actitud del presidente. El músico Jack White no ha dudado en tildar a Trump de "repugnante, vil, ególatra, perdedor" e infantil en una publicación de Instagram en respuesta a su texto de Truth Social. "Usar la trágica muerte de alguien para promover tu propia vanidad y tu agenda autoritaria fascista es un pecado corrupto y narcisista. Deberías avergonzarte, Trump, y cualquiera que defienda esto", escribe.

"Qué declaración tan repugnante y vil", expuso Patrick Schwarzenegger, mientras que su madre, la periodista Maria Shiver, señaló que Trump no tenía "decencia humana". "Rob y Michele Reiner eran personas buenas, amables y cariñosas. Eran buenos seres humanos y buenos amigos para mí y para muchos otros. Su familia está sumida en un dolor profundo e inimaginable. ¿Qué tipo de persona compartiría una declaración como esta, y mucho menos un presidente?", señaló Shiver, animando a la gente a no ignorar estos comentarios.

Otras personalidades, entre ellas Whoopi Goldberg, han manifestado la hipocresía que suponen las palabras del presidente después de denunciar actitudes similares con el asesinato de Charlie Kirk. "Habla tanto de Charlie Kirk y de la solidaridad, y de repente saca esto. ¿No te da vergüenza? ¿Ninguna vergüenza? ¿Se puede caer más bajo? No lo creo", exclamaba este lunes la actriz en The View.

Por su parte, Jimmy Kimmel reivindicó que, lo que se necesita en un momento como este, "además de sentido común en lo que respecta a las armas y la atención de la salud mental, es compasión y liderazgo", algo que no proporcionó el presidente, ya que "no tiene nada de eso para dar". "Justo cuando crees que no puede caer más bajo, de alguna manera encuentra la manera de hacerlo", observó.

"Culpar de la muerte [de Reiner] al hecho de que fuera un liberal declarado, insultar a alguien que acaba de ser asesinado, que deja atrás a unos hijos sin saber lo que realmente ha pasado, es algo odioso y vil", añadió el presentador. Tras proyectar el vídeo de la rueda de prensa en la que Trump llamaba al cineasta "trastornado", Kimmel apuntó que "ese cerebro corroído está a cargo de nuestras vidas".