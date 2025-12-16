Archivo - Rob Reiner y su hijo discutieron en una fiesta el día antes de su asesinato - RON ADAR, M10S / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Nick Rimes, uno de los hijos de Rob Reiner y su esposa Michele, ha sido detenido como el principal sospechoso del asesinato del matrimonio, que tuvo lugar este domingo 14 de diciembre. Ahora, nuevas informaciones apuntan que padre e hijo discutieron en una fiesta en la casa del presentador y humorista Conan O'Brien el día antes del doble crimen.

Según informa TMZ, O'Brien celebró el pasado sábado una fiesta de navidad en su casa de Los Ángeles a la que acudieron Rob, Michele y Nick Reiner. Allí, padre e hijo se enzarzaron en "una discusión" a un volumen muy "alto", lo suficiente para que el resto de asistentes se percataran, según fuentes citadas por el medio.

Rob y su esposa abandonaron la fiesta tras la presunta pelea, aunque no está claro si su hijo se fue también en ese momento del domicilio de O'Brien. Por el momento, los representantes legales del matrimonio no se han pronunciado al respecto. Según informa TMZ, fuentes cercanas a la familia señalan que esta discusión se produjo tras meses en los que el matrimonio ha tenido que volver a lidiar con los problemas personales y de adicción de su hijo.

La revista estadounidense People, al igual que otros medios cinematográficos especializados como Deadline o Variety, señalan que, de acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick Reiner, de 32 años, ha sido puesto bajo custodia y está detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.

La revista People apuntó anteriormente que Nick estaba siendo interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles tras la muerte de sus padres y que los cadáveres de Rob Reiner, director de filmes como La princesa prometida, Misery o Cuenta conmigo, y Michele Singer Reiner fueron encontrados por su hija Romy.

La pareja llevaba casada desde 1989. Rob y Michele se conocieron mientras Rob dirigía Cuando Harry encontró a Sally, que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick, que ya había hablado abiertamente de su lucha contra la adicción desde la adolescencia.