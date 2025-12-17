Nick Reiner, acusado del doble asesinato de sus padres, se enfrenta a una posible pena de muerte

Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, se enfrenta a una posible pena de muerte - JAVIER ROJAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y su mujer, la fotógrafa Michele Singer Reiner, ha sido acusado formalmente por la Fiscalía como presunto autor del asesinato de sus padres el pasado 14 de diciembre. De ser declarado culpable, Reiner podría ser condenado a cadena perpetua o incluso enfrentar la pena capital.

"Los cargos serán dos acusaciones de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de múltiples homicidios. También enfrenta una acusación especial por haber utilizado directamente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo", anunció el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

"Estos cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Por el momento no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la pena de muerte", prosiguió el fiscal, apuntando que, actualmente, el acusado se encuentra "detenido sin fianza".

El doble asesinato habría tenido lugar "en la madrugada del 14 de diciembre", momento en el que Nick Reiner "está acusado de apuñalar mortalmente" a sus padres en su domicilio, según el relato de la Fiscalía. "Nick Reiner huyó, pero fue arrestado horas después esa misma noche en Exposition Park", señala el texto.

"El procesamiento de casos de violencia familiar es uno de los más difíciles y desgarradores que enfrentamos debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los crímenes", declaró Hochman. "Rob Reiner fue uno de los mejores cineastas de su generación. Su asesinato y el de la que fuera su esposa por más de 35 años, Michele Singer Reiner, son impactantes y trágicos. Le debemos a su memoria buscar justicia y responsabilidad por las vidas que se les arrebataron", subrayó.

Los cadáveres de Rob Reiner, director de filmes como La princesa prometida, Misery o Cuenta conmigo, y Michele Singer Reiner fueron encontrados por su hija Romy.

La pareja estaba casada desde 1989. Rob y Michele se conocieron mientras Rob dirigía Cuando Harry encontró a Sally, que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick, que ya había hablado abiertamente de su lucha contra la adicción desde la adolescencia.