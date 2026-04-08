Los Oscar 2027 y 2028, los últimos antes de la era YouTube, ya tienen fecha - THE ACADEMY

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense ya ha anunciado cuándo se celebrarán las dos próximas galas de los Oscar. Estas serán además las dos últimas ceremonias retransmitidas por ABC, ya que YouTube pasará a tener los derechos mundiales en exclusiva de retransmisión de los premios a partir de 2029.

La 99.ª edición de los Oscar está fijada para el domingo 14 de marzo de 2027 y la 100.ª edición, para el domingo 5 de marzo de 2028. Cabe recordar además que la Academia anunció recientemente que los galardones cambiarían de sede, con lo que estos serán también los últimos años que se celebren en el Dolby Theatre, antes de su traslado al Peacock Theatre, donde tendrán lugar desde 2029 hasta 2039.

Mark your calendars! The 99th Oscars will take place on Sunday, March 14, 2027.



Nominations will be announced on Thursday, January 21, 2027.



Find more key dates for the 2026 awards season here: https://t.co/KSSJZCRfZI pic.twitter.com/6LUxXM0dS3 — The Academy (@TheAcademy) April 7, 2026

Junto a las fechas de las próximas ceremonias se han dado a conocer otras fechas importantes de la 99.ª edición como el periodo de elegibilidad, el día límite para la presentación de candidaturas en las categorías generales, los Governors Awards (que se celebrarán el 15 de noviembre), el anuncio de los nominados (el 21 de enero de 2027), el almuerzo de los nominados (16 de febrero de 2027) o el periodo de votación final (del 25 de febrero de 2027 al 4 de marzo).

LOS OSCAR SE VERÁN GRATIS EN YOUTUBE

La última edición de los premios Oscar, en la que Una batalla tras otra se alzaba con el galardón a mejor película y su responsable, Paul Thomas Anderson, con el de mejor director, atrajo a 17,86 millones de espectadores entre ABC y Hulu, según señala Variety. Esta cifra supone un descenso del 9% respecto a la audiencia del año anterior de 19,7 millones, la más alta del último lustro. Y es que la gala más importante de la industria cinematográfica acumula ya varios años de descenso de audiencias.

Se espera que el acuerdo con YouTube, por el que los Oscar estarán disponibles en directo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores de todo el mundo contribuya a que los galardones sean más accesibles a la audiencia internacional. La plataforma también se ocupará de otros contenidos de la Academia como la cobertura de la alfombra roja, los contenidos entre bastidores, el anuncio de las nominaciones a los Oscar, la entrega de los Oscar honoríficos, el almuerzo de los nominados a los Oscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos y mucho más.