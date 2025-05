Ni los compañeros de Tom Cruise creen que Misión imposible 8: Sentencia final sea el adiós de Ethan Hunt

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Mucho se ha hablado sobre si Misión imposible: Sentencia final, que llega a los cines este viernes 23 de mayo, será o no la última entrega de la longeva saga de acción protagonizada por Tom Cruise. Por el momento, todo, incluyendo los vagos comentarios del intérprete al respecto, parece apuntar a que efectivamente se tratará del adiós definitivo a Ethan Hunt... pero las otras estrellas de la franquicia no lo tienen tan claro.

Así, en declaraciones a ScreenRant, Angela Bassett admitía "no poder imaginar" la franquicia sin su icónico protagonista. "Apuesto que le queda mucho por correr", expresó, añadiendo que probablemente volvería a "ponerse los zapatos" en algún momento.

Por su parte, Simon Pegg, que ha encarnado a Benji Dunn, agente de la FMI e inseparable aliado de Ethan Hunt desde Misión imposible 3, explicaba por qué no cree que sea posible sustituir a Cruise en la saga, señalando que cada miembro del ficticio equipo tiene "un determinado conjunto de competencias" que los hace no "intercambiables".

"Ethan no podría hacer las cosas que hace Benji", puso el actor como ejemplo. "Ethan no podría salir de una bolsa de papel, pero Benji no podría colgarse de un avión ni ir al fondo del océano. Se necesitan el uno al otro", argumentó.

Señalando cierta "simbiosis entre todos los personajes", Pegg hizo notar que prescindir de uno podía hacer que "todo el plan se viniese abajo". A pesar de admitir que la franquicia podría continuar cediendo el testigo a algunos de los actores más jóvenes, "no ve que eso vaya a ocurrir".

Por otro lado, el intérprete compartió su visión sobre el futuro, no ya de Ethan Hunt, sino del propio Cruise. "No creo que Tom deje nunca de ser una estrella de acción, ya sea en Misión imposible o no", reflexionó. "No va a dejarlo pronto. Corre como un niño de 14 años", apuntó.

En contraste con los comentarios de Bassett y Pegg, cabe recordar que hace apenas unos días, durante la premiere en Nueva York, Cruise parecía confirmar que la octava entrega de Misión imposible será la última. "Es el final. No se llama Sentencia Final por nada", apuntaba en declaraciones a The Hollywood Reporter, tras meses esquivando la cuestión instando a los fans a ver la película y comprobarlo por sí mismos.

Tom Cruise makes a big revelation at the #MissionImpossible—The Final Reckoning premiere



'It's not called final for nothing' pic.twitter.com/y2iIWmSQz1 — The Hollywood Reporter (@THR) May 18, 2025

Por otro lado, también recientemente, el oscarizado actor dejaba caer que tenía entre manos otros proyectos como las secuelas de Días de Trueno o Top Gun: Maverick, por lo que, tal y como señalaba Pegg, es más que probable que un adiós a Ethan Hunt no signifique el adiós definitivo de Cruise a las películas de acción, género en el que el intérprete es ya toda una leyenda viva.