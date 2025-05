Primeras reacciones a Misión imposible - Sentencia final: "Tom Cruise lo ha vuelto a hacer"

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Misión imposible: Sentencia final, la octava y presumiblemente última entrega de la saga de acción protagonizada por Tom Cruise llegará a los cines el próximo 22 de mayo. No obstante, ya circulan por Internet las primeras reacciones de la cinta, que ha sido proyectada en pases de prensa exclusivos. Y cabe decir que los comentarios son, en su mayor parte, muy favorables, alabando la película como una de las mejores de la franquicia e incluso del género.

"¡Guau! Misión imposible: Sentencia final es puro cine. Pasará a la historia como la mejor película de acción de todos los tiempos. Un viaje que te dejará con la boca abierta y el corazón palpitante de principio a fin", exponía un usuario de X, antes Twitter. Otra publicación en la red social se refería asimismo al filme como "la película de acción del verano", en la que "cada acrobacia, cada escena, cada segundo está diseñado para hacerte alucinar".

Wow! #MissionImpossibleTheFinalReckoning is pure cinema. The latest #MissionImpossible will easily go down as the greatest action film of all time. A heart pounding and jaw dropping thrill from start to finish. Watch it as big and loud as possible pic.twitter.com/JQVQyJiA7K — K.E.V.I.N. Fenix (@FenixNests) May 13, 2025

#MissionImpossible – The Final Reckoning is the ACTION MOVIE OF THE SUMMER! @TomCruise DEFIES ALL ODDS with JAW-DROPPING action built only for @IMAX . Every stunt, every set piece, every second is designed to blow your mind, A PULSE-POUNDING THRILL RIDE, and Cruise remains the… pic.twitter.com/MpZUhThiUj — Anthony Gagliardi (@AJGaliardi) May 13, 2025

El filme llega a los cines casi un año después de lo que se había previsto en un principio, en parte debido a los retrasos ocasionados por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood que tuvieron lugar el pasado año y retoma la acción dos meses después de donde la dejara Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1. En esta nueva aventura, Ethan Hunt debe localizar y destruir una inteligencia artificial conocida como "La Entidad" antes de que caiga en las manos equivocadas.

Los adelantos de la cinta ya prometían fuertes emociones y desafíos extremos en la línea de sus predecesoras y las reacciones de aquellos que ya la han podido ver no hacen más que confirmarlo. "Es mejor tomar medicinas para la tensión antes de ver Misión Imposible: Sentencia final porque una vez que empieza la locura, no para. Es excepcionalmente entretenida, con acrobacias de infarto que te dejarán boquiabierto. Tom Cruise lo ha vuelto a hacer", escribía un fan.

Best to take blood pressure meds before watching MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING because once the insanity starts, it doesn't stop. It's exceptionally entertaining with pulse-pounding stunts that will leave you gasping. Tom Cruise has done it again. #MissionImpossible pic.twitter.com/CUKiPC5gu3 — Dave Baldwin (@davemabaldwin) May 13, 2025

Aunque por lo general las reacciones de los primeros espectadores están siendo positivas, varios han coincidido en señalar que a la película le cuesta arrancar, con la primera media hora siendo "un poco demasiado de exposición", pero que enseguida mejora.

"Tras un primer acto con poco ritmo, Misión imposible: Sentencia final acelera los motores para una descarga de adrenalina a toda velocidad hasta el final. Acrobacias increíbles, grandes efectos visuales y una secuencia final al límite. ¡Me lo he pasado bomba! ¡ASÍ SON LAS PELÍCULAS DE ACCIÓN!", rezaba una de las publicaciones de X.

MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING is an absolutely captivating send-off to the franchise’s legacy and what Tom Cruise has given to Ethan Hunt. While the first 30-40 minutes is a bit too much of an exposition dump, all the set-pieces that follow are unbeatable. pic.twitter.com/QraTiF27Mz — matt minton 🏳️‍🌈🎬 (@6MattMinton14) May 13, 2025

MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING is an absolutely captivating send-off to the franchise’s legacy and what Tom Cruise has given to Ethan Hunt. While the first 30-40 minutes is a bit too much of an exposition dump, all the set-pieces that follow are unbeatable. pic.twitter.com/QraTiF27Mz — matt minton 🏳️‍🌈🎬 (@6MattMinton14) May 13, 2025

Si bien Cruise no ha confirmado que el filme vaya a ser la última aventura de Ethan Hunt, así parece sugerirlo la promoción del mismo y muchas de las reacciones hacen referencia a la despedida que supone, señalando cómo "ata los cabos sueltos de la franquicia al tiempo que cierra el círculo de historias" que uno podría haber pensado que no se retomarían. "Una conclusión emocionante, emotiva y satisfactoria de una de las mayores sagas del cine", reivindicaba otro mensaje en la red social.

#MISSIONIMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING ties up loose ends of the franchise while also coming full circle on storylines I never imagined would be revisited. The wonderfully insane stunts are to be expected, but the film really hinges on the tension throughout. It’s a great time! pic.twitter.com/ZPc7DgE3Sj — Drew Munhausen (@drewmunhausen) May 13, 2025

#MissionImpossible The Final Reckoning is a thrilling, emotional & satisfying conclusion to one of cinema’s greatest sagas.



While it drags in the middle, this leads into a 3rd act more breathtaking & pulse-pounding than you can imagine.



The plane sequence is an all-timer! pic.twitter.com/t3Ugm98NX5 — Brad Shankar (@bradshankar) May 13, 2025

"Un final de Misión Imposible emotivo, fascinante y perfecto. El más visceral de todos. Con golpes contundentes, acrobacias emocionantes (que podrían ser las mejores de la franquicia) e increíbles interpretaciones a lo largo de toda la película", expresaba un usuario.

#MissionImpossibleTheFinalReckoning is an emotional, riveting, & perfect Mission impossible finale. That feels the most visceral of them all. With pound for pound punches, exhilarating stunts (that might be the best of the franchise), & incredible performances throughout. pic.twitter.com/TXZ5GXam1E — Zach Pope (@popetheking) May 13, 2025

"Es el gran crescendo de una franquicia basada en la velocidad, el suspense y el espectáculo. Cruise supera todos los límites: vuela más alto, bucea más profundo y corre hacia el límite, arriesgando la vida, la integridad física y la lógica en tres horas de caos, precisión y adrenalina pura. No es solo un final, es una experiencia para todo el cuerpo. Abróchate el cinturón", valoraba otro fan.

#MissionImpossibleTheFinalReckoning is the grand crescendo of a franchise built on speed, suspense, and spectacle. Cruise pushes every limit—soaring higher, diving deeper, and racing toward the edge, risking life, limb, and logic in a three-hour blitz of chaos, precision, and… pic.twitter.com/kKQmnVHZtP — Landon Johnson (@LandonHJohnson) May 13, 2025

Dirigida por Christopher McQuarrie, responsable de las tres últimas entregas de la saga, la cinta cuenta con el regreso de caras conocidas de la franquicia como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt o Angela Bassett. Completan el reparto de la entrega Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Katy O'Brian y Stephen Oyoung, entre otros.